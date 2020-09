Mogłeś mieć COVID-19, nie wiedząc o tym. Siedem objawów

Eksperci coraz częściej twierdzą, że SARS-CoV-2 mógł rozprzestrzeniać się na świecie dużo wcześniej, niż sądziliśmy. Nie zawsze mieliśmy możliwość, by sprawdzić, czy ostatnie nasze przeziębienie nie było przypadkiem wywołane tym koronawirusem, jednak naukowcy wskazują, że pewne symptomy mogą świadczyć o tym, że przechorowaliśmy COVID-19, nie wiedząc o tym.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Thomas Trutschel/Photothek /Getty Images

SARS-CoV-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Reklama

W dobie pandemii naturalnie pojawiają się obawy czy silne przeziębienie lub długotrwały kaszel nie są jednak chorobą wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Tym bardziej, że eksperci coraz częściej przychylają się do twierdzenia, że wirus rozprzestrzeniał się jeszcze przed wprowadzeniem przez liczne kraje na świecie obostrzeń związanych z dystansem społecznym.

"W miarę upływu czasu coraz bardziej oczywiste staje się to, że wirus rozprzestrzenił się w USA wcześniej niż podejrzewano do tej pory" - powiedział w rozmowie z Prevention.com dr William Schaffner, specjalista chorób zakaźnych i wykładowca Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville.



W większości przypadków COVID-19 ma stosunkowo łagodny przebieg, a jej objawy są bardzo podobne do przeziębienia. Niestety nie zawsze była możliwość potwierdzenia, że przeziębienie, które przechorowaliśmy zimą nie było chorobą wywołaną przez SARS-CoV-2.



Eksperci twierdzą jednak, że niektóre symptomy mogą wskazywać na to, że mogłeś już mieć COVID-19, nie zdając sobie z tego sprawy.

Co wskazuje na to, że mogłeś już przechorować COVID-19?

1. Przeszedłeś wyjątkowo silne przeziębienie.



Odróżnienie przeziębienia od łagodnej postaci COVID-19 bez testu może być trudne, jednak przeziębienia zwykle nie powodują duszności, silnych bólów głowy ani objawów żołądkowo-jelitowych. Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku. Mogą się też pojawić nudności i biegunka.



2. Utrata węchu i smaku.

To objaw, który aktualnie silnie wiązany jest właśnie z COVID-19. Wstępne dane z American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS) wykazały, że u pacjentów z COVID-19, którzy stracili węch, 27 proc. odczuwało "pewną poprawę" w ciągu około siedmiu dni, a większość w ciągu 10 dni.



Utrata węchu i smaku może towarzyszyć też innym chorobom układu oddechowego lub alergii. Jednak eksperci twierdzą, że te objawy mogą utrzymywać się u niektórych osób przez miesiące po wyzdrowieniu z COVID-19.

3. Wypadanie włosów.



Wiele osób, które wyleczyły się z COVID-19, zaczęło zgłaszać problemy z wypadaniem włosów. Aktorka Alyssa Milano, która od miesięcy cierpi na objawy COVID-19, udostępniła na Instagramie wideo , na którym pokazuje, jak wiele włosów wyczesuje po kąpieli.



Jak wyjaśnia specjalista chorób zakaźnych dr Amesh A. Adalja z Johns Hopkins Center for Health Security - istnieje małe prawdopodobieństwo, że utrata włosów z powodu zakażenia wystąpi bez innych objawów COVID-19, takich jak kaszel lub gorączka. Podkreśla jednak, że wypadanie włosów może być związane z innymi czynnikami, jak stres czy inne choroby.



4. Zadyszka.



Opublikowane w czasopiśmie JAMA wyniki badań wykazały, że jednym z następstw przechorowania COVID-19 są utrzymujące się duszności i pojawiające się zadyszki. Nie do końca jasne jest, jak długo może się to utrzymywać, ale prawdopodobnie jest to spowodowane trwałym zapaleniem płuc.



"Jest to jeden z dobrze znanych, długotrwałych skutków u osób, u których zdiagnozowano COVID-19" - mówi dr Schaffner, zaznaczając przy okazji, że jeśli takie objawy się pojawią, istnieje prawdopodobieństwo, że przechorowaliśmy COVID-19.



5. Kaszel, który nie ustępuje.

Długotrwały i najczęściej suchy kaszel to kolejny objaw zgłaszany przez osoby biorące udział w badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach JAMA. Dane z CDC wykazały, że 43 proc. osób, które chorowały na COVID-19, miało kaszel od 14 do 21 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.



6. Ogromne zmęczenie.

Według badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA - zmęczenie to jeden z najczęstszych efektów utrzymujących się po chorobie COVID-19. Badanie wykazało, że 53 proc. pacjentów stwierdziło, że zmagają się ze zmęczeniem około 60 dni od wystąpienia pierwszych objawów wirusa.



"Spotykamy się z ludźmi, którzy cierpieli na łagodną chorobę i przez jakiś czas odczuwali zmęczenie" - mówił w rozmowie z Prevention.com dr Adalja. Ponownie podkreśla jednak, że zmęczenie może być też objawem wielu chorób, jeśli związany było by z COVID-19, pojawiłyby się też inne objawy tej choroby.



7. Masz niezwykłe objawy, które wydają się "utrzymywać wiecznie".

Niektóre osoby po zakażeniu koronawirusem miały problemy z sercem. Badanie przeprowadzone na 100 wyzdrowiałych osobach, które pokonały COVID wykazało, że 78 proc. z nich miało jakieś nieprawidłowości w sercu, niezależnie od wcześniejszych schorzeń. Może się to objawiać na wiele różnych sposobów, w tym na przypadkowe kołatanie serca, ale może też być niezauważalne.

Eksperci podkreślają jednak, że COVID-19 to wciąż nowy wirus a naukowcy i lekarze cały czas dowiadują się o nim czegoś więcej. Jak podkreślał dr Adalja - badania nad trwałymi skutkami wirusa są w toku i wciąć trudno jednoznacznie ocenić czy posiadanie danych objawów daje pewność, że choroba to COVID-19.