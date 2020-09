Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował we wtorek (29 września), że od 5 października rozpoczną się w stołecznych szkołach dwutygodniowe ferie. Powodem jest wzrost zakażeń koronawirusem. Zwykle o tej porze roku szkoły mają krótszą, tygodniową przerwę.

- Zgodnie z rekomendacją lekarzy sanitarnych, uwzględniając jesienny wzrost infekcji i wzrost wykrytych zachorowań na COVID-19, podjąłem decyzję o przedłużeniu ferii jesiennych - poinformował Sobianin.

Mer Moskwy zaapelował, by dzieci spędzały ferie na daczy albo na podwórku, czy w parku, a nie jeździły dla rozrywki transportem miejskim i nie spędzały czasu w centrach handlowych.

Pracę zawieszą też placówki kształcenia dodatkowego. Przedszkola będą pracować w zwykłym trybie.

Według informacji z poniedziałku w Moskwie wykryto w ciągu doby 2217 zakażeń koronawirusem, podczas gdy jeszcze 21 września dobowy przyrost wynosił 915 przypadków.

Sobianin zaapelował wcześniej do mieszkańców w starszym wieku, by nie wychodzili z domów bez istotnej potrzeby. Wezwał też szefów przedsiębiorstw, by w miarę możliwości przenosili pracowników na pracę zdalną.

