​MSZ: Nieustannie monitorujemy rozwój epidemii poza Polską

MSZ nieustannie monitoruje rozwój epidemii poza granicami Polski za pośrednictwem sieci placówek dyplomatycznych, współpracując przy tym z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia - poinformowano w sobotę na stronie internetowej resortu.

Zdjęcie Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ulicy Szucha; zdj. ilustracyjne /Jan Bielecki /East News

Resort spraw zagranicznych w wydanym w sobotę komunikacie podkreślił, że polskie instytucje państwowe wdrożyły pilne środki zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby COVID-19 na świecie.

Reklama

MSZ przypomniał, że przed podjęciem decyzji o wyjeździe zagranicznym należy czytać zarówno komunikaty wydane przez MSZ jak i Główny Inspektora Sanitarny po to, by upewnić się że planowane miejsce pobytu jest bezpieczne.

"Raporty GIS to najlepsze źródło wiedzy dotyczące zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Obecnie GIS, mając na względzie sytuacje epidemiologiczną, odradza podróże do Chin, Hongkongu, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i Włoch. Dodatkowo zalecamy lekturę strony dot. koronawirusa przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia" - przypomniał MSZ.

Jak zaznaczono, aby uzyskać szerszy obraz sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa w poszczególnych krajach, można zapoznać się z najbardziej aktualnymi informacjami zebranymi przez MSZ i znajdującymi się n.in. na koncie twitterowym @PolakZaGranica oraz w zakładce Informacje dla podróżujących ma stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Resort zachęca osoby wyjeżdżające za granicę, do rejestracji w systemie Odyseusz, który - jak zaznaczono - pozwala konsulowi na sprawny kontakt w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

"Niezależnie od miejsca pobytu, na obecnym etapie zagrożenia wirusem, najważniejsze jest świadome kontrolowanie swojego stanu zdrowia i zgłaszanie się do odpowiednich służb, jeśli pojawią się niepokojące sygnały" - wskazało ministerstwo.

W komunikacie przypomniano również, by w przypadku, gdy w ciągu ostatnich 14 dni wyjeżdżaliśmy do Chin lub innych krajów, gdzie wystąpiły liczne zachorowania albo mieliśmy kontakt z osobą która je odwiedziła i zaobserwowaliśmy u siebie objawy, takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, zgłosić się telefonicznie do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych. W razie potrzeby można również skorzystać z linii alarmowej najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Na świecie potwierdzono ponad 85 tys. przypadków zarażeń koronawirusem, który rozprzestrzenił się na blisko 60 krajów. Do tej pory odnotowano ponad 2,9 tys. zgonów.