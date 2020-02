​MSZ odradza podróże do niektórych regionów Korei Południowej

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne, do miasta Daegu oraz powiatu Cheongdo w prowincji Północny Gyeongsang, w których ma miejsce przeważająca większość zarażeń koronawirusem na terenie Korei Południowej - poinformował w komunikacie resort.

Zdjęcie MSZ /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News

MSZ przypomniał, że w związku z wprowadzonym od 23 lutego najwyższym poziomem zagrożenia epidemiologicznego w kraju, podróżującym do pozostałych regionów Korei Południowej zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Resort zaapelował też o śledzenie bieżących doniesień na temat zagrożenia koronawirusem przed wyjazdem za granicę i przypomniał, że aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ponadto MSZ rekomenduje również obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne.

Epidemia koronawirusa

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi zanotowano dotąd 26 zgonów - osiem w Iranie, siedem w Korei Płd., trzy w Japonii i sześć we Włoszech, dwa w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Koronawirus w Korei Południowej

Po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia, jest Korea Południowa. Do 763 wzrosła tam liczba zakażonych koronawirusem wywołującym ostre zapalenie płuc COVID-19 - podało w poniedziałek Centrum Kontroli Zachorowań i Prewencji w Seulu. W niedzielę zanotowano 161 przypadków nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło tam siedem osób. Do poniedziałku - jak poinformowało południowokoreańskie ministerstwo obrony - zakażenie koronawirusem wykryto w Korei Południowej u 11 żołnierzy, a ok. 7,9 tys. innych zostało poddanych kwarantannie, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa w koszarach.