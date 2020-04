Msza święta w czasie pandemii koronawirusa. Ważny dekret Watykanu

Stolica Apostolska przystała na napływające prośby i zezwoliła na możliwość odprawiania mszy świętej na czas pandemii wraz ze specjalnym formularzem mszalnym.

Msza św. w kościele Dominikanów w Gdańsku

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret zezwalający na możliwość odprawiania mszy świętej na czas pandemii wraz ze specjalnym formularzem mszalnym.

W przekazanym przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski dekrecie, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwala na możliwość odprawiania specjalnej mszy świętej błagalnej w intencji ustąpienia pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia, przez cały czas trwania pandemii.

Dekret jest odpowiedzią na prośby, które wpłynęły do Kongregacji. Są w nim zacytowane słowa Psalmu: "Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku". "Te słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość Boga, który nigdy nie opuszcza swego ludu w czasie próby" - czytamy w dokumencie.

Do Dekretu załączony jest formularz mszalny. W modlitwie zawarte są m.in. prośby o wieczne życie dla zmarłych, pociechę dla płaczących, uzdrowienie dla chorych, pokój dla umierających, siłę dla tych, którzy poświęcają się w służbie zdrowia oraz o ducha mądrości dla sprawujących władzę i o odważną życzliwość wobec wszystkich dla każdego z wiernych.

Formularz mszalny "W czasie epidemii" został przesłany do Konferencji Episkopatów krajowych przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wpisuje się grupy formularzy "mszy w różnych potrzebach" (Część II: "W różnych okolicznościach życia publicznego"). Polskie tłumaczenie zostało zatwierdzone przez Kongregację w piątek, 3 kwietnia.

Tego formularza mszalnego można używać zgodnie z rubryką wstępną w czasie przed Niedzielą Palmową, a potem dopiero w pierwszy wolny dzień po Oktawie Wielkanocy, czyli 20 kwietnia.

Kolor liturgiczny na tę mszę, zgodnie z Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego 347, to fioletowy, ponieważ formularz ma charakter pokutny.