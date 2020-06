Nadmierne używanie niektórych środków do dezynfekcji rąk na słońcu może prowadzić do poparzeń skóry - ostrzegają eksperci cytowani przez hiszpańskie media. Jest to ostrzeżenie szczególnie ważne przed zbliżającym się sezonem urlopowym!

Zdjęcie Plaża w Hiszpanii, zdj. ilustracyjne / Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

"Należy unikać częstego mycia rąk żelem hydroalkoholowym na plaży" - powiedziała dziennikowi "Las Provincias" dermatolog Marta Frieyro.

Reklama

W środowym (17 czerwca) wydaniu hiszpańskiej gazety specjalistka ze szpitala w Marbelli, na południu kraju, odnotowała, że środki dezynfekujące na bazie alkoholu w połączeniu z intensywnym światłem słonecznym, na które podatny jest plażowicz, mogą prowadzić do nadmiernego opalenia skóry lub jej poparzenia.

"Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie ich na plaży w przypadku osób o delikatnej skórze, np. dzieci" - dodała dr Marta Frieyro.

Lepsza woda z mydłem

Hiszpańska dermatolog wyjaśniła, że zagrożenie wynikające z używania żeli hydroalkoholowych wynika z faktu, że "ich użytkownicy kierują się fałszywym przeświadczeniem, że zawarte w nich substancje szybko wyparowują".

Z kolei madrycka dermatolog Pilar Lopez Criado jako alternatywę dla żeli hydroalkoholowych na plaży zaproponowała wodę z mydłem. W rozmowie z dziennikiem "ABC" wskazała, że takie rozwiązanie w utrzymaniu higieny jest bezpieczniejsze na bardzo nasłonecznionym terenie.

Inny dermatolog Pablo Montero radzi, aby plażowicze w ogóle unikali nadmiernego eksponowania ciała na słońcu z powodu groźnych dla skóry promieni ultrafioletowych.

Od początku czerwca przy wielu hiszpańskich plażach powstają punkty dezynfekcji rąk, przy których wczasowicze mogą umyć dłonie. Przybywa też czujników wyłapujących osoby o podwyższonej temperaturze ciała.