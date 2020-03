Na świecie potwierdzono ponad 90 tys. zachorowań, a 3,1 tys. osób zmarło z powodu koronawirusa - podał w najnowszym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny. W związku z epidemią GIS nadal nie zaleca podróży do Chin, Iranu, Korei Południowej oraz Włoch. Ostrzega też przez wyjazdami do Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Według danych Ministerstwa Zdrowia przekazanych we wtorek wieczorem, w związku z koronawirusem w Polsce hospitalizowanych jest 68 osób. To mniej w stosunku do danych z poniedziałku, zgodnie z którymi na obserwacji w szpitalach przebywały 92 osoby.

Zwiększyła się natomiast liczba osób poddanych kwarantannie domowej (ze 101 do 316) oraz liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym (z 3373 do 4459).

90 tys. zachorowań, ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych

We wtorkowym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90,6 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19. 3,1 tys. osób zmarło.

We wtorek wieczorem pojawiła się także informacja o pierwszym śmiertelnym przypadku spowodowanym koronawirusem w Hiszpanii.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, większość zakażonych to osoby dorosłe. Najcięższy przebieg choroby występuje u osób powyżej 60. roku życia, które mają chorobę współistniejącą.

Nowe zalecenia GIS

W najnowszym komunikacie, w związku z epidemią koronawirusa, GIS nadal nie zaleca podróży do: Chin, Iranu, Korei Południowej oraz Włoch. Ostrzega też przez wyjazdami do Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Polskie Linie Lotnicze LOT do 28 marca zawiesiły rejsy do Chin.

W komunikacie podkreślono także, że osoby podróżujące po Chinach, Korei Południowej oraz Iranie, powinny unikać miejsc publicznych, takich jak targowiska, w których mogą znajdować się martwe zwierzęta, przestrzegać higieny rąk oraz unikać kontaktu z osobami mającymi objawy choroby układu oddechowego.



W przypadku zaobserwowania u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem w ciągu 14 dni po powrocie z tych krajów, należy telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego.



GIS zaleca także szczepienie się przeciwko grypie co najmniej na dwa tygodnie przed podróżą.

