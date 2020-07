"Koronawirus może być w aeorozolu wydychanym przez człowieka oraz wydzielanym w trakcie mówienia. Poprzez powietrze może prawdopodobnie dochodzić do jego przenoszenia" - napisało 239 naukowców z całego świata w liście otwartym do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zdjęcie Koronawirus na świecie, naukowcy apelują do WHO o przekazywanie bardziej dokładnych informacji /VOISIN/PHANIE/Phanie /East News



Reklama

List ma się dzisiaj ukazać w specjalistycznym magazynie "Clinical Infectious Diseases", a o sprawie informuje CNN.

Zasadniczym przesłaniem naukowców jest jednak apel do WHO, aby dokładniej i bardziej szczerze wyjaśniać, w jaki sposób koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka.

Cytowany przez CNN profesor Donald Milton z Uniwersytetu Maryland, jeden z autorów listu, twierdzi, iż - jak się wydaje - agencje odpowiedzialne za ochronę zdrowia mogą obawiać się informowania o powietrznej naturze wirusa.

"Mamy nadzieję, że WHO będzie gotowa, aby uznać ważną rolę aerozoli w roznoszeniu SARS-CoV-2, obojętnie, czy nazwie to transmisją aerozolową, czy nie" - mówi prof. Milton.

Przypomnijmy, że w sobotę (4 lipca) Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, iż w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpił najwyższy od początku epidemii wzrost liczby zakażeń koronawirusem - odnotowano 212 326 nowych przypadków - najwięcej w USA, Brazylii i Indiach.

Jak podano, przerwane zostały również testy hydroksychlorochiny, leku na malarię, oraz kombinacji leków na HIV lopinaviru i ritonaviru, ponieważ stosowanie ich u pacjentów chorych na COVID-19 nie zmniejszyło liczby przypadków śmiertelnych. Zdaniem WHO, z powodu koronawirusa dziennie umiera na świecie około pięć tys. osób.