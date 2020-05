Nie tylko Polska i Holandia. Kolejny kraj zgłasza wadliwe maseczki do KE

Po Polsce i Holandii także Belgia zgłosiła Komisji Europejskiej wątpliwości co do jakości maseczek, które zostały przekazane krajom członkowskim w ramach unijnego wsparcia - poinformował rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Alexandr Kryazhev /East News

"Do tej pory Polska, Holandia i Belgia poinformowały, że maski nie przeszły krajowych testów kontroli jakości. Austria zadała pytania dotyczące etykietowania na opakowaniach masek" - powiedział rzecznik KE.

Reklama

KE zdecydowała wcześniej, że w związku ze zgłaszanymi przez Polskę i Holandię wątpliwościami co do jakości maseczek zawiesza kolejne dostawy do czasu wyjaśnienia sytuacji.

17 państw UE i Wielka Brytania otrzymały 1,5 mln maseczek medycznych, które mają chronić pracowników służby zdrowia przed koronawirusem w ramach unijnego mechanizmu wsparcia. Najwięcej - 616 tys. - przydzielono Polsce.