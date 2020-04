W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 173 osoby zakażone koronawirusem - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wzrosła do 1607.

Zdjęcie Niemcy: W ciągu doby zmarły 173 osoby zakażone koronawirusem /TOBIAS SCHWARZ /AFP

Liczba zidentyfikowanych zakażeń wzrosła w ciągu ostatniej doby o 3 834 przypadki. W sumie w RFN odnotowano już 99 225 infekcji koronawirusem.

Drugi dzień z rzędu liczba nowych zakażeń wyniosła poniżej czterech tys., co oznacza spadek w stosunku do ok. sześciu tys. przypadków na dobę rejestrowanych w dniach poprzednich.

Najgorzej w Bawarii

Położona na południowym wschodzie kraju Bawaria jest krajem związkowym najbardziej dotkniętym przez epidemię. W granicach tego landu zarejestrowano 26 163 zakażonych (26 proc. wszystkich zakażeń w kraju) i 481 zgonów.

Ponad 20 tys. infekcji koronawirusem zarejestrowano również w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie kraju i w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie.

Oświadczenie Merkel

W poniedziałek kanclerz Angela Merkel poinformowała, że jest jeszcze za wcześnie, aby zmienić obostrzenia obowiązujące w Niemczech ze względu na pandemię koronawirusa.

"Bylibyśmy złym rządem, gdybyśmy teraz podali datę złagodzenia ograniczeń" - zaznaczyła.