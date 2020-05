26 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 7395. Odnotowano 667 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Zdjęcie Koronawirus w Niemczech /AFP

Liczba odnotowanych zgonów zmniejszyła się o 77 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. RKI ostrzegał przez kilka poprzednich tygodni, że dane podawane w weekend mogą być zaniżone, bo zobowiązane do tego jednostki służby zdrowia nie wysyłają pełnych informacji.

Wskazywać na to może także liczba osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa w sobotę. RKI poinformował o 667 nowych infekcjach, a więc o ok. połowę mniej w stosunku do danych podsumowujących piątek, a opublikowanych w sobotę, gdy zidentyfikowano 1251 przypadków.

Łączna liczba odnotowanych zakażeń SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 169 218 - przekazał RKI.

Wskaźnik reprodukcji koronawirusa wzrósł do 1,1 - wynika z szczegółowego raportu, który RKI opublikował w sobotę. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną osobę. Wskaźnik zakażeń w ostatnim tygodniu utrzymywał się poniżej 1.

RKI zaznaczyło, że ze względu na wahania statystyczne trudno jeszcze ocenić, czy wzrost wskaźnika reprodukcji koronawirusa przełoży się na wzrost liczby nowych infekcji. Na pewno jest to powód do "uważnego obserwowania rozwoju sytuacji" w następnych dniach - czytamy w raporcie.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 44 265, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 34 964 i w Badenii-Wirtembergii - 33 287.

Około 1100 chorych na Covid-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało ok. 144 400 zakażonych. Jest to 85 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w Niemczech.

Z Lipska Łukasz Grajewski