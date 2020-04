202 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w środę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 wzrosła w RFN do 6 115.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 39 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Dobowa liczba ofiar rośnie o kilkadziesiąt przypadków drugi dzień z rzędu. 87 proc. ofiar choroby miało 70 lat lub więcej - podał RKI.

W minionej dobie obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 1 304 osób, co oznacza 126 przypadków więcej niż w bilansie podanym we wtorek. Dobowa liczba nowych infekcji rośnie drugi dzień z rzędu. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 157 641.

Współczynnik reprodukcji wirusa utrzymuje się od kilku dni na poziomie 0,9. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża statystycznie blisko jedną kolejną osobę.

Ok. 3 100 chorujących na koronawirusa uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych - podał RKI. Ogółem wyzdrowiało 120,4 tys. zakażonych. Jest to 76 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w tym kraju.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 41 406, z czego wyzdrowiało już 30 900 osób.

Z Lipska Łukasz Grajewski (PAP)

