Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie poinformował w środę (6 maja) rano o śmierci kolejnych 165 osób zakażonych koronawirusem. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 wzrosła w Niemczech do 6996.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 26 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Liczba nieznacznie rośnie trzeci dzień z rzędu.

Minionej doby obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 947 osób, co oznacza wzrost o 262 przypadki w stosunku do danych z wtorku. Również dobowa liczba nowych infekcji rośnie trzeci dzień z rzędu.

Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 164 807 - poinformował RKI.

Najwięcej infekcji w Bawarii

Według RKI ok. 2300 chorujących na COVID-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało ok. 137,4 tys. zakażonych. Jest to 83 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w RFN.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 43 371, z czego wyleczono ok. 35 900. Najmniej infekcji zidentyfikowano na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego - 711, z czego wyzdrowiało ok. 700.

Z powodu słabnącej dynamiki rozprzestrzeniania się koronawirusa kanclerz Angela Merkel chce w środę podczas rozmowy z premierami krajów związkowych zadecydować o dalszym znoszeniu wprowadzonych wcześniej obostrzeń. Planowane jest m.in. wznowienie działalności przez sklepy wielkopowierzchniowe, stopniowe otwieranie szkół i lokali gastronomicznych oraz wznowienie rozgrywek piłkarskich, jednakże bez udziału publiczności.