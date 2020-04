Niemiecki minister zdrowia: Koronakryzys opanowany

Federalny minister zdrowia Jens Spahn i eksperci są zadowoleni z tego, jak Niemcy radzą sobie z epidemią.

Zdjęcie Dyrektor Instytutu im. Roberta Kocha Lothar Wieler (z lewej) i federalny minister zdrowia Jens Spahn. /Sean Gallup /PAP/EPA

Minister Spahn na konferencji prasowej w piątek 17 kwietnia w Berlinie dokonał pozytywnego tymczasowego bilansu walki z koronawirusem w Niemczech. - Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że wybuch epidemii jest opanowany i radzimy sobie lepiej - powiedział chadecki polityk. Od 12 kwietnia codziennie rejestruje się większą liczbę osób ozdrowiałych niż nowo zarażonych. System opieki medycznej jak do tej pory poradził sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Restrykcyjne ograniczenia życia publicznego i gospodarczego od marca były zdaniem ministra "ostrym hamowaniem".

- Teraz możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Od maja szpitale powracać będą do nowego normalnego trybu pracy, tzn. będą przeprowadzane odłożone na później operacje. Przez cały czas utrzymywana będzie jednak rezerwa 25 proc. do 30 proc. łóżek do intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19. Ogółem Niemcy dysponują 10 tys. łóżek na OIOM-ach.

Minister Spahn zaznaczył, że Niemcy są gotowe przyjmować dalszych pacjentów z COVID-19 z zagranicy. W tej sprawie będzie on rozmawiał z ministrami zdrowia innych krajów, jakie jest ewentualne zapotrzebowanie. Do tej pory w Niemczech, w kilku landach, leczonych było ogółem ponad 120 pacjentów z Włoch i Francji.

Testy bardziej "strategiczne"

Do tej pory w Niemczech przetestowano 1,7 mln osób. Obecnie tygodniowo przeprowadza się około 350 tys. testów. Teoretycznie jest możliwe przeprowadzenie 700 tys. tygodniowo, jeżeli wystarczy odpowiednich odczynników chemicznych.

Dyrektor Instytutu im. Roberta Kocha Lothar Wieler, na wspólnej konferencji prasowej z ministrem Spahnem zaznaczył, że trzeba będzie poprawić "strategiczne“ stosowanie testów. Obecnie wynik prawie 9 proc. wszystkich testów jest pozytywny.

- W przyszłości będziemy mogli w większym stopniu testować pacjentów w domach opieki i domach starców, by zapobiec infekcjom pacjentów i personelu. W dalszym ciągu najważniejsze jest przerwanie łańcucha infekcji - wyjaśniał prof. Wieler.

Pierwsze testy kliniczne

Dyrektor instytutu chorób zakaźnych im. Paula Ehrlicha Klaus Cichutek zapowiedział, że w najbliższym czasie także w Niemczech rozpoczną się kliniczne testy szczepionki przeciwko koronawirusowi. Na całym świecie rozpoczęto już cztery badania kliniczne - jak prof. Cichutek wyjaśnił na konferencji prasowej z ministrem zdrowia i szefem RKI. - To nie dopuszczenie szczepionki trwa długo, tylko badania prowadzące do wynalezienia skutecznej i dobrze tolerowanej przez pacjentów szczepionki.

Wakacje raczej w domu

Minister spraw zagranicznych Heiko Maas nie jest w stanie powiedzieć, czy MSZ zniesie przed letnimi wakacjami ostrzeżenie dla turystów przed podróżami na całym świecie.

- W obecnej chwili nie można wydać żadnej prognozy, jak długo ostrzeżenie dla podróżnych zostanie utrzymane w mocy - powiedział polityk SPD. Tak długo, jak w wielu krajach będą obowiązywać zakazy wychodzenia z domu, tak długo nie będzie można także pojechać tam na urlop.

- Z tygodnia na tydzień będziemy decydować i zabiegać o jak najlepszą europejską koordynację - zaznaczył.

W połowie marca berliński MSZ wydał ostrzeżenie przed podróżami do wszystkich turystycznych celów za granicą. Dotychczas tak obszernego ostrzeżenia nigdy jeszcze nie było.

