Nowe ognisko koronawirusa we Francji

We Francji zanotowano kolejne ognisko koronawirusa. To czwarte takie miejsce w kraju. Tymczasem rząd wprowadza ograniczenia cen żelu do dezynfekcji rąk.

Zdjęcie W aptekach we Francji brakuje maseczek ochronnych oraz żelu do dezynfekcji rąk. /ALAIN JOCARD /AFP

Po Bretanii, departamencie Oise i Wysokiej Sabaudii we francuskich Alpach, kolejnym ogniskiem koronawirusa we Francji jest Miluza, przy granicy z Niemcami i ze Szwajcarią.

Reklama

Stwierdzono tam dziesięć przypadków zachorowań. Dotyczy to dwóch rodzin, które w lutym brały udział w trwającym tydzień spotkaniu, organizowanym przez tamtejszą społeczność chrześcijańską. Wśród uczestników nie ma paniki. Proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie niepokojących symptomów pod specjalny numer telefonu.

W innych rejonach kraju, szczególnie na południu i południowym-zachodzie mieszkańcy masowo wykupują ryż, płatki śniadaniowe, wodę, a także makaron.

W aptekach brakuje maseczek ochronnych oraz żelu do dezynfekcji rąk, za który w sprzedaży internetowej trzeba zapłacić 25 euro zamiast trzech. Dlatego rząd, specjalnym dekretem, wprowadził ograniczenie cen żelu.

Nieoczekiwanym zjawiskiem towarzyszącym epidemii jest znaczący wzrost sprzedaży książki Alberta Camus - "Dżuma".