Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem przekroczyła już 200 tysięcy w Stanach Zjednoczonych - twierdzi "The New York Times", powołując się na własne obliczenia danych, które pochodzą z agencji federalnych. Ostatnie oficjalne informacje przekazane we czwartek wskazują na ponad 166 tysięcy ofiar.

Zdjęcie Koronawirus w USA /Go Nakamura /Getty Images

Oznacza to, jak przekonuje "NYT", że liczba zgonów jest w USA zaniżona.

Na jakiej podstawie dziennikarze tak twierdzą? W swoich obliczeniach opierają się na danych, które są publikowane przez tzw. centra kontroli i prewencji chorób (Centers for Disease Control and Prevention). To rządowe agencje.

"NYT" zwraca uwagę, że od kiedy koronawirus pojawił się w Stanach Zjednoczonych w marcu, większość zgonów powyżej normalnego poziomu (niemal połowa wszystkich takich przypadków w kraju) została odnotowana na północnym wschodzie, a w Nowym Jorku i New Jersey wzrost jest ogromny.

Gazeta dodaje jednak, że liczby w tym regionie zdecydowanie spadły od szczytu w kwietniu.

Jak czytamy, w dziewięciu z trzynastu stanów na południu USA zaczęło odnotowywać wzrost liczby zgonów w lipcu, kilka miesięcy po rozpoczęciu pandemii.



Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone są - według oficjalnych danych - od wielu tygodni krajem najbardziej dotkniętym skutkami epidemii koronawirusa, zarówno jeśli idzie o liczbę zakażeń, jak i liczbę przypadków śmiertelnych.