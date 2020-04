"Polska i Węgry wykorzystują koronawirusa do ataków na opozycję, a Unia Europejska jest wobec tego bezradna" - czytamy w komentarzu Stevena Erlangera w "The New York Times".

Korespondent "NYT" w Brukseli analizuje sytuację unijnych państw w dobie pandemii i stwierdza, że okres ten sprzyja władzom Polski i Węgier. Dzięki niemu rzady tych krajów mogą skutecznie walczyć z opozycyjnymi ugrupowaniami w swoich krajach - stwierdza.

"Polska i Węgry przekształciły kryzys związany z pandemią w polityczny sukces" - uważa dziennikarz.

Autor dodaje, że wobec działań wspomnianych państw "Unia Europejska jest bezradna".

Czego dotyczy krytyka?

Jako przykład wykorzystywania pandemii do własnych interesów Erlanger wskazuje na dążenie do przeprowadzenia w Polsce wyborów prezydenckich 10 maja.

Korespondent przytacza liczne zastrzeżenia do wyborów korespondencyjnych w naszym kraju i stwierdza, że kandydaci opozycyjni są pozbawieni możliwości prowadzenia skutecznej kampanii.

Autor dodaje również, że Polska wciąż nie uregulowała sporu o praworządność. Jak wskazuje dziennikarz "NYT", ostatnie orzeczenie TSUE zostało podważone przez polskie władze i dalsze losy Izby Dyscyplinarnej SN wciąż stoją pod znakiem zapytania.

Z kolei w przypadku Węgier, zastosowane na okoliczność pandemii przepisy dają premierowi Orbanowi liczne uprawnienia. Przewidują one, że rząd może w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej".

Niesprawiedliwy podział?

Dziennikarz zwraca także uwagę na podział unijnych środków na czas walki z koronawirusem.

Jego zdaniem, UE zastosowała niesprawiedliwy podział, w którym ogarnięte epidemią Włochy otrzymały 2,3 mld euro, a dużo mniej dotknięte kryzysem Węgry i Polska kolejno 5,6 i 7,4 mld euro.