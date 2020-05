Obywatele Słowacji mogą już wjeżdżać na Węgry

Obywatele Słowacji mogą od piątku, 22 maja, wjeżdżać na Węgry - poinformował minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto rano na swoim profilu na Facebooku.

Zdjęcie Na zdj. przejście graniczne na punkcie kontrolnym granicy słowacko-węgierskiej /SAMUEL KUBANI /AFP

"Słowacki rząd zezwolił wczoraj swoim obywatelom na wyjazdy do krajów sąsiednich, dlatego podjęliśmy natychmiastową decyzję i od dziś obywatele Słowacji mogą wjechać na Węgry" - napisał Szijjarto.

Dodał, że przywódcy Partii Społeczności Węgierskiej na Słowacji prosili go, by pomógł doprowadzić do sytuacji, w której rodziny i przyjaciele mieszkający po dwóch stronach granicy będą się mogli znów spotykać.

Wcześniejsze zmiany

W czwartek, 21 maja, Szijjarto poinformował, że obywatele Słowacji wjeżdżający na Węgry najwyżej na 24 godziny nie będą obejmowani obowiązkiem kwarantanny.

Już wcześniej umożliwiono obywatelom obu krajów przekraczanie granicy, jeśli mieszkają i pracują do dwóch jej stronach.

Austriacy też wjadą na Węgry

Także od piątku, 22 maja, mogą wjeżdżać ze swego kraju na teren Węgier Austriacy, o ile okażą dokument sprzed najdalej czterech dni, potwierdzający negatywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Węgry zamknęły 17 marca swe granice dla ruchu osobowego obywateli innych krajów w związku z pandemią koronawirusa.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska