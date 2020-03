Pandemia koronawirusa. Hiszpanię czeka najtrudniejszy tydzień

Ponad 33 tysiące zachorowań, 3355 wyleczonych i 2182 zgonów - to ostatnie dane dotyczące pandemii podane przez hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia. Eksperci są zgodni, że Półwysep Iberyjski czeka najtrudniejszy tydzień walki z COVID-19. Rząd ostrzega, że w niektórych miastach może dojść do załamania systemu sanitarnego.

Zdjęcie Hiszpania przygotowuje się na najgorsze /FERNANDO VILLAR /PAP

Od wczoraj koronawirusa wykryto u 4517 osób, zmarło 460 zarażonych. Jak informuje resort zdrowia, 87 proc. ofiar pandemii to chorzy, którzy ukończyli 70 lat. Ponieważ zmarłych przybywa, rząd wydał zgodę, aby pogrzeby odbywały się w dniu śmierci. Do wybuchu pandemii, pozwolenie na pochowanie zmarłego można było uzyskać najwcześniej 24 godziny po jego zgonie.

Reklama

"To najtrudniejsza sytuacja jaka dotknęła nasz kraj od wybuchu wojny domowej (1936 r.)" - powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Szef rządzącego gabinetu ostrzegł, że ten tydzień ma być najtrudniejszy ze wszystkich. Lekarze liczą jednak, że za kilka dni liczba zachorowań zacznie spadać. Zanim to nastąpi, rząd zdecydował o zmobilizowaniu dodatkowej pomocy: studentów ostatniego roku medycyny, absolwentów a także emerytowanych lekarzy. Ubywa bowiem personelu medycznego, bo jak informuje ministerstwo zdrowia, prawie 4 tys. z zarażonych to lekarze i pielęgniarki.

Lada dzień do szpitali trafi 640 tys. zakupionych w Chinach szybkich testów na koronawirusa. Aby przyspieszyć dostawy masek, których też brakuje, rząd wydał dekret pozwalający na ich zakup poza granicami nawet, jeśli nie spełniają norm UE.

Gabinet Pedro Sancheza domaga się przedłużenia stanu alarmowego - pierwszego stopnia stanu wyjątkowego - do 11 kwietnia. W tym tygodniu decyzja rządu będzie głosowana w parlamencie. 70 hiszpańskich naukowców - epidemiologów, specjalistów od chorób zakaźnych, mikrobiologów i biologów molekularnych - uważa, że to nie wystarczy. Proponują aby całkowicie odizolować miasta o największym odsetku zachorowań - m.in. Madryt, Barcelonę i Bilbao. Inaczej - ostrzegają - w Hiszpanii może dojść do załamania systemu ochrony zdrowia.

Ewa Wysocka