Jest już ponad 12,5 tysiąca ofiar śmiertelnych koronawirusa i niemal 300 tysięcy osób zakażonych na całym świecie - podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland.

W sobotę po raz kolejny gwałtownie wzrosła liczba osób, które zmarły we Włoszech. W ciągu doby władze odnotowały niemal 800 przypadków śmiertelnych, a od wybuchu epidemii jest ich ponad 4800.

Wzrosła też liczba ofiar w Iranie do półtora tysiąca oraz w Hiszpanii do 1375. Według podawanych przez naukowców danych, rośnie równocześnie liczba osób, które zostały wyleczone. Obecnie to 91,5 tysiąca osób na całym świecie, głownie w Chinach i Iranie.

Kolejne kraje wprowadzają restrykcje, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. W Jordanii za nieuzasadnione wyjście z domu można trafić do więzienia. Nakaz pozostania w domach wprowadzono w pięciu amerykańskich stanach, w tym w Nowym Jorku, Kalifornii oraz Illinois.

Zarówno politycy jak i Światowa Organizacja Zdrowia apelują do młodych ludzi na całym świecie o rozwagę i o pozostawanie w domach. Przypominają, że młodzież może nieświadomie zarażać innych, a samemu nie mieć objawów koronawirusa.