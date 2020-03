"Mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych" - poinformowało w poniedziałek rano na Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce jest ich 150. Trzy osoby zmarły. Pandemia objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Dwie kolejne osoby z zakażeniem koronawirusem, które zdiagnozowano na terenie woj. śląskiego to obywatele Ukrainy - przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Mężczyźni są w sile wieku, ich stan jest dobry.

Z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zamknięty został w Karkonoszach szlak grzbietowy, przebiegający po polsko-czeskiej granicy. Nie można też wejść na Śnieżkę.

"Każdego dnia robimy coraz więcej testów, dotychczas przeprowadzono ich ponad 6 tysięcy" - powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Gruzja zamknęła granicę dla ruchu osobowego z Rosją i innymi sąsiadami. Ograniczenia nie będą dotyczyć osób powracających do swoich krajów ani przewozów towarowych.

"Trzeba powiedzieć, że nasi rodacy zachowują się w tej trudnej sytuacji bardzo odpowiedzialnie. W sobotę policja skontrolowała ok. 5 tysięcy osób będących w kwarantannie i tylko 17 osób było poza miejscem kwarantanny" - powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.



Potwierdzone przypadki dotyczą dziewięciu osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), pięciu osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), trzech osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), dwóch osób z woj. opolskiego (Opole), dwóch osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy), dwóch osób z podkarpackiego oraz dwóch osób z woj. łódzkiego (Łódź). Tylko jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym - podaje Ministerstwo Zdrowia.



Łącznie w Polsce potwierdzono już 150 przypadków zakażenia koronawirusem. Trzy osoby zmarły.



Pięć godzin trwało w poniedziałek rano oczekiwanie na wjazd do Polski z Czech na tymczasowym przejściu granicznym na autostradzie A1 w Gorzyczkach - wynika z danych Straży Granicznej. Oczekiwanie na wjazd trasą S52 w Cieszynie trwało około dwóch godzin.

"Mamy 125 pacjentów zakażonych koronawirusem, oni w ogromnej większości są w stanie stabilnym" - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił przy tym, że dramatyczna walka toczy się na całym świecie o 10-15 proc., które będzie miało poważny przebieg tej choroby.

Rząd Rosji podjął decyzję o zawieszeniu ruchu osobowego przez granicę z Białorusią - poinformował w poniedziałek premier Michaił Miszustin. Jak mówił - to część działań wyprzedzających, których celem jest ochrona kraju przed zagrożeniem koronawirusem.

"Na razie wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Działania rządu są racjonalne i rozsądne" - stwierdził były minister zdrowia Marek Balicki, oceniając w wywiadzie dla poniedziałkowego tygodnika "Sieci" przygotowanie państwa na zagrożenie koronawirusem.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, od poniedziałku 16 marca do odwołania autobusy miejskie większości linii jeżdżą według tzw. sobotniego rozkładu jazdy - poinformował Tomasz Nowe z koszalińskiego magistratu. Od soboty kierowcy nie prowadzą sprzedaży biletów.

Od 16 do 25 marca Urząd Miejski w Słupsku (woj. pomorskie) będzie nieczynny dla interesantów. Pracownicy będą wykonywali wszystkie obowiązki, łącznie z realizacją spraw mieszkańców - tylko bez bezpośredniego kontaktu - poinformowała rzeczniczka prasowa magistratu Monika Rapacewicz.

W poniedziałek o godz. 11:30 odbędzie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, które ma być poświęcone m. in. ocenie działań służb państwowych podejmowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego.

"Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wiernym świeckim za ich dyscyplinę, kapłanom za niedzielną posługę oraz służbom medycznym za ich służbę życiu" przekazał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki





Trzej mężczyźni, którzy przedstawiali się jako "inspektorzy ds. koronawirusa", pod pretekstem epidemii odwiedzili prywatny dom niedaleko Helsinek. Właściciel zgłosił, że w trakcie "inspekcji" skradziono mu gotówkę oraz kosztowności - poinformowała komenda policji.

W Meksyku odnotowano pierwszy przypadek śmiertelny koronawirusa - poinformowały meksykańskie media i dwie anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą.

"Szefom szpitali trudno wypełnić grafiki, bo gdy zamknięto szkoły i przedszkola, personel korzysta z wolnego na opiekę nad dziećmi. Podobnie jest w aptekach" - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita". "100 pielęgniarek i 60 lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie, którzy wystąpili o zasiłek na opiekę nad dzieckiem do ósmego roku życia, to nie wyjątek. Są białe plamy w grafikach szpitali, laboratoriów i aptek w całym kraju" - czytamy w dzienniku"

Z powodu rozprzestrzeniania się koronowirusa także władze Nowego Jorku podjęły decyzję o zamknięciu szkół, kin, klubów, itp. Restauracje i bary będą mogły wydawać tylko posiłki na wynos. W mieście jest już 329 przypadków koronawirusa. Pięć osób zmarło.

Od dzisiaj do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele jednak mają pozostać w gotowości do pracy.

Jak mówiła Emilewicz - sytuację przedsiębiorców ma poprawić m.in. to, że: będą mogli odroczyć/umorzyć płatności skarbowe oraz składki ZUS bez ponoszenia dodatkowych kosztów, czyli tzw. opłaty prolongacyjnej czy skorzystać "z dogodniejszej oferty kredytowej", co pozwoli im zachować płynność. Zagwarantowana ma też być ochrona pracowników.



"Przygotowujemy regulacje pomagające przedsiębiorcom, w których biznesy najmocniej uderza obecna sytuacja, przetrwać trudny czas" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapewniła, że w tym tygodniu przedstawi projekt ustawy będącej pakietem osłonowym dla firm, w związku z koronawirusem.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałe k o 16 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 14 zgonach, co oznacza to nieznaczny spadek zakażeń - w niedzielę była mowa o 20 przypadkach i wzrost liczby zgonów, w niedzielę było ich 10.

Księgarnie we włoskim mieście Belluno dostarczają książki do domu w czasach epidemii. Usługę dostarczania lektur księgarze uzgodnili z władzami miejskimi, by pomóc mieszkańcom w dniach przymusowej izolacji z powodu epidemii koronawirusa. Do 25 marca w całym kraju księgarnie są zamknięte, podobnie jak inne sklepy z wyjątkiem spożywczych. supermarketów oraz aptek.





Przypomnijmy: co, wg. Ministerstwa Zdrowia, powinniśmy wiedzieć o koronawirusie?



Minister Szumowski był pytany w Polskim Radiu, jak ocenia dynamikę wzrostu osób zainfekowanych koronawirusem w Polsce. "Mamy 125 przypadków, prognozowaliśmy ok. 100 na piątek, ale to może falować szybciej i wolniej. Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych i ten wzrost będzie dynamiczny" - powiedział. Przyznał, że ma nadzieję, że działania, które podjął rząd przynajmniej częściowo zatrzymają dynamikę wzrostu zachorowań i "nie będziemy mieli modelu włoskiego".

Jak pisze poniedziałkowy "The Guardian" , powołując się na poufny dokument Public Health England (PHE) dla wyższych urzędników NHS - epidemia koronawirusa w Wielkiej Brytanii potrwa do wiosny przyszłego roku i może doprowadzić do hospitalizacji 7,9 mln osób.



Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Czech zarządził wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób na terenie kraju. Dozwolone są tylko dojazdy do pracy, wizyty u lekarza i wyjścia do sklepów, w których trzeba zachować 2-metrowy odstęp od innych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce kaliski ratusz wydał komunikat, w którym poinformowano, że od 16 marca do odwołania obwiązuje zakaz swobodnego wstępu do budynków urzędu miasta. Do urzędowych obiektów wpuszczane będą tylko osoby, załatwiające sprawy niecierpiące zwłoki, które wymagają osobistej obecności interesanta.

Z powodu koronawirusa Państwo Islamskie ostrzega przed wyjazdami do Europy . Organizacja terrorystyczna, która jeszcze niedawno zachęcała ich do atakowania miast w Europie, teraz radzi "trzymać się z dala od ziemi, na której wybuchła epidemia".

W rozmowie z "Do Rzeczy" Szumowski podkreślał, że że działania prewencyjne, takie jak np., zamknięcie szkół, podjęto ze względu na rozprzestrzenianie się i liczbę zachorowań. "Izolacja może być skutecznym działaniem. Jednak po to, by nasze radykalne działania miały swój skutek i sens, trzeba uświadomić wszystkim, a szczególnie ludziom młodym, że to nie jest czas wolny od zajęć, spotykania się ze znajomymi, zabawy w klubie czy w restauracji. Wszystkie państwa, które mają najwięcej zakażeń podkreślają, że traktowanie tej epidemii w sposób lekceważący prowadzi do wykładniczego wzrostu zachorowań i do śmierci ludzi, którzy są słabsi" - powiedział minister zdrowia.



"Musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wyniki liczby osób zakażonych koronawirusem" - powiedział w poniedziałek rano minister zdrowia Łukasz Szumowski.



W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Polska przywróciła na 10 dni kontrole na granicach z państwami UE. Polacy mogą wracać do kraju specjalnymi lotami czarterowymi w ramach programu "Lot do domu". Pierwszy samolot z rodakami wylądował już w Warszawie.



Przypomnijmy, że bilans koronawirusa w Polsce to 125 osób zakażonych, w tym trzy ofiary śmiertelne. Na świecie odnotowano 151 tys. 363 potwierdzone przypadki COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.