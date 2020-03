Pandemia objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. W Polsce odnotowano już 221 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, pięć osób zmarło. Wśród zakażonych jest także minister środowiska Michał Woś. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 28 nowych przypadkach. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Najprawdopodobniej w Hiszpanii zakaziła się z kolei kobieta - także "w sile wieku" - która zgłosiła się z bólem gardła, bez temperatury, do lekarza chorób zakaźnych w szpitalu w Chorzowie. "Jako że kobieta przebywała już w kwarantannie domowej i postąpiła zgodnie z wytycznymi sanepidu, po przebadaniu pacjentki i pobraniu próbek lekarz zdecydował o tym, że pacjentka może pozostać w domu na czas leczenia" - wskazała rzeczniczka wojewody śląskiego.

"W szpitalu zakaźnym w Raciborzu przebywa mężczyzna w sile wieku który, jak ustaliły służby sanitarne, zakaził się od osoby chorej prawdopodobnie na meczu w Czechach. Stan pacjenta jest dobry. Wszystkie osoby z otoczenia mężczyzny zostały objęte kwarantanną" - podała we wtorek po południu rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska.

Do 23 wzrosła liczba osób, u których w woj. śląskim wykryto zakażanie koronawirusem. Informację o dwóch kolejnych przypadkach przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego. Jedna z osób zakaziła się prawdopodobnie na meczu w Czechach, a druga podczas pobytu w Hiszpanii.

Koleje Mazowieckie, ze względu na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy pociągów od 18 do 25 marca - poinformowała we wtorek spółka. W tym czasie rozkład jazdy będzie zbliżony do obowiązującego w soboty, niedziele i święta, a w rozkładzie pozostanie większość pociągów przyspieszonych.

"Na terenie województwa lubelskiego mamy jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem" - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. "Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą osoby małoletniej z powiatu lubelskiego, która miała styczność z przypadkiem potwierdzonym" - podała Strzępka w komunikacie prasowym. Jak dodała, stan tej osoby jest dobry.

Trudna sytuacja na wschodzie Francji. W regionie Grand Est i w miastach Miluza i Strasburg na wschodzie Francji sytuacja jest napięta - ocenił we wtorek minister zdrowia Olivier Veran. Wojskowe śmigłowce transportowały tego dnia poważnie chorych, młodych, do szpitali z wolnymi miejscami w innych regionach - dodał.

Nur-Sułtan i Ałma Ata, dwa największe miasta Kazachstanu, zostaną odcięte od reszty kraju i objęte specjalnymi restrykcjami - zdecydowały we wtorek władze. Ograniczenie wprowadzono po tym, jak w obu ośrodkach wykryto nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Nadzwyczajne środki zatwierdzone przez komisję ds. stanu wyjątkowego mają wejść w życie w czwartek.

Komisja Europejska zaproponowała tymczasowe rozluźnienie zasad pomocy państwa, aby w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa rządy krajów członkowskich UE mogły wspierać zagrożone upadłością przedsiębiorstwa.

Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Monika Kowalska poinformowała we wtorek, że w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych przebywa obecnie ośmioro dzieci podejrzanych o zakażenie koronawirusem. "Dwoje nastolatków ma potwierdzone zakażenie wirusem SARS - CoV-2, reszta pacjentów pediatrycznych przebywa na obserwacji. Wszyscy są pod fachową opieką specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych, a lekarze określają ich stan zdrowia jako dobry" - dodała Kowalska.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki w wydanym komunikacie poinformował, że stwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia w regionie. "Cztery osoby przebywają w szpitalu, a dwie osoby zakażone są w kwarantannie domowej" - napisano. Dwie z nich to nastolatkowie przebywający w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.





150 osób bezdomnych objęto we Wrocławiu kwarantanną, po tym jak u jednego mężczyzny, przebywającego w noclegowni przy ul. Małachowskiego potwierdzono zakażenie koronawirusem.



"Pierwsza osoba to mężczyzna w średnim wieku z powiatu poznańskiego. Przyjechał do Polski z kraju transmisji koronawirusa. Jest pod opieką lekarzy z poznańskiego szpitala. Stan zdrowia określany jest na średnio dobry" - podkreślił Stube. Druga osoba to również mężczyzna w średnim wieku, w stanie dobrym przebywa obecnie w kwarantannie domowej na terenie powiatu poznańskiego.

Jak przekazał Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na terenie województwa potwierdzono kolejne dwa przypadki zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą 6 osób z woj. dolnośląskiego, 3 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 221 w tym pięć osób zmarło.



Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce odnotowano już 221 przypadków.



Przypomnijmy, po decyzji rządu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. W związku z zagrożeniem koronawirusem premier Mateusz Morawiecki poinformował m.in. o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze oraz apteki są czynne. Inaczej działają jednak restauracje i bary - zamówienia możliwe są na wynos lub z dowozem.