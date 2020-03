Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa. Kolejne państwa podejmują radykalne kroki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował prezydent USA Donald Trump. Włoski rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich sklepów i punktów usługowych, barów i restauracji. Otwarte będą tylko te z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby oraz apteki. W Polsce potwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawirusem. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie WHO ogłosiło pandemię koronawirusa /Karolina Misztal /Reporter

W ciągu dwóch ostatnich dób strażacy dokonali pomiarów temperatury u ponad 40 tys. osób przekraczających polską granicę - poinformował rzecznik prasowy KG PSP st. kpt. Krzysztof Batorski.





Od dzisiaj w szkołach i na uczelniach w całym kraju na dwa tygodnie zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona została działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów.



Słynny amerykański aktor Tom Hanks poinformował w czwartek na Twitterze, że on i jego żona Rita Wilson są zakażeni koronawirusem. Oboje przebywają obecnie w Australii, gdzie aktor pracuje przy nowym filmie. Czytaj więcej TUTAJ.



Koronawirus wymusza zmiany w trwającej w Polsce kampanii wyborczej. Kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał w Polsat News, że kampania "spada na dalsze tory".



- Za tydzień premier powinien poinformować, czy przewidywane jest przedłużenie okresu zawieszenia działalności m.in. szkół i placówek kultury, czy skończy się po dwóch tygodniach - powiedział Kosiniak-Kamysz.



"Kraj zamknięty z powodu koronawirusa", "terapia wstrząsowa", "bezprecedensowe kroki" - w ten sposób włoska prasa podsumowuje zaostrzenie przez rząd walki z epidemią. Zamknięto sklepy z wyjątkiem spożywczych, a także bary i restauracje, punkty usługowe.

Zdjęcie Opustoszałe włoskie miasta, na zdjęciu Rzym / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik w oparciu o specustawę dotyczącą zapobiegania i zwalczania COVID-19 polecił zawiesić do 25 marca w całym regionie działalność: placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy.



Stan trojga pacjentów z koronawirusem, którzy przebywają na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, nie uległ zmianie - jest dobry - poinformowała rzecznik placówki Ewa Herman.



Stan 57-letniej kobiety hospitalizowanej z zakażeniem koronawirusem nadal jest ciężki. Stan drugiej z zakażonych kobiet, 25-latki, lekarze określają jako dobry - poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Poznania Joanna Żabierek.



"Mamy w tym momencie zapasów testów 60 tys., ten zapas jest odnawiany, więc mamy ten bufor bezpieczeństwa" - powiedział w Polskim Radiu 24 wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.



Okres szczytowy rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa w Chinach minął, epidemia jest na stosunkowo niskim poziomie - ogłosił w czwartek rzecznik państwowej komisji zdrowia Mi Feng, cytowany przez państwową telewizję CCTV



W Polsce mamy już potwierdzone 44 przypadki zakażenia koronawirusem.



- Będziemy mieli prawdopodobnie niedługo sto osób zakażonych koronawirusem, a pewnie za tydzień, miejmy nadzieję, trochę dłużej, będziemy dochodzili do takiej ilości osób zarażonych, jak w innych krajach, czyli (...) do tysiąca, może trochę mniej - ocenił minister zdrowia Łukasz Szumowski w TVN24.



Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Rafal Oleksiewicz / Reporter

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia: Przekroczyliśmy punkt szczytowy rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Pozytywne informacje płyną z Chin. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała w czwartek, że liczba zakażeń i zgonów wywołanych koronawirusem w Chinach kontynentalnych znów zmalała. W ciągu ostatniej doby odnotowano 15 nowych infekcji i 11 przypadków śmiertelnych. Poprzedni raport mówił o 24 nowych zakażeniach 22 zgonach.



Od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował prezydent USA Donald Trump w orędziu w sprawie koronawirusa, wygłoszonym w Gabinecie Owalnym. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.



Na terenie województwa lubelskiego potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Potwierdzone wyniki dotyczą osób, które miały kontakt z pacjentem z Bełżyc - poinformowała rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał w rozmowie TVN24, że największego wzrostu zachorowań na kooronawirusa w Polsce spodziewa się pod koniec przyszłego tygodnia lub na początku kolejnego.



- Jeżeli mamy wysokie ryzyko zarażenia wirusem to robimy test. Jeśli ktoś miał kontakt z osobą chorą to robimy test - mówi w rozmowie z TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski.



- Bary, restauracje zamknięte? Nie ma dziś takiej potrzeby w Polsce, żeby zamykać. Choć nie traktujmy tej przerwy, kwarantanny, żeby spędzać ten czas towarzysko - mówi w rozmowie z Radiem Zet minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Z 8 do 11 wzrosła w czwartek liczba osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem w woj. śląskim. Dwoje pacjentów przebywa w szpitalu w Zawierciu, kolejna pacjentka w Chorzowie - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



Wbrew wcześniejszym informacjom resortu zdrowia, obecnie nie ma pacjenta zakażonego koronawirusem w Sosnowcu.



Drugi pacjent z koronawirusem w województwie łódzkim to mężczyzna przebywający w szpitalu im. Biegańskiego - poinformowała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.



Dwóch pacjentów na Mazowszu hospitalizowanych jest w Warszawie, a wszyscy czworo pacjenci z woj. lubelskiego w Lublinie. Troje pacjenci z Dolnego Śląska są w szpitalach we Wrocławiu i Oleśnicy, a troje pacjenci ze Śląska w Sosnowcu, Chorzowie i Zawierciu. Jeden pacjent w województwie łódzkim jest hospitalizowany w Łodzi.



W Polsce potwierdzono 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie chore są 44 osoby - poinformowało w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia. Dwa nowe przypadki odnotowano na Mazowszu, cztery w Lubelskiem, trzy na Dolnym Śląsku, trzy na Śląsku i jeden w Łódzkiem.