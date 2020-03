Z powodu pandemii koronawirusa Stany Zjednoczone zawieszają wszelkie czynności związane z wizami imigranckimi i nieimigranckimi w większości państw świata - poinformowała w środę rzeczniczka Departamentu Stanu USA. Dotyczy to też wydawania wiz.

Zdjęcie Departament Stanu USA zawiesza wydawanie wiz /123RF/PICSEL

Rzeczniczka Departamentu Stanu USA nie sprecyzowała, w których państwach zaprzestano wydawanie wiz. Poradziła, by zainteresowani sprawdzali strony internetowe poszczególnych amerykańskich konsulatów i ambasad.

"Na tyle, na ile pozwolą środki"

"Placówki dyplomatyczne USA będą obsługiwały nagłe sprawy, związane z wizami na tyle, na ile pozwolą środki" - podkreśliła rzeczniczka. "Ambasady powrócą do rutynowych usług tak szybko, jak to możliwe, ale nie możemy poinformować w tym momencie o konkretnej dacie" - dodała.

Od poniedziałku Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie zawiesiły większość usług związanych z wizami. Obsługa obywateli amerykańskich funkcjonuje bez zmian.

Zakaz podróży z Europy do USA

Polacy od 11 listopada 2019 r. mogą bez wiz podróżować do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych. Program ruchu bezwizowego do którego dołączyła Polska nie pozwala na podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych.

Dla zdecydowanej większości Polaków nie jest w tej chwili możliwy przyjazd do USA. Od północy w piątek zawieszone są przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych cudzoziemców, którzy w ciągu 14 dni przed planowym wjazdem do USA przebywali w strefie Schengen (więc również w Polsce).

Zgodnie z rozporządzeniem o zakazie przyjazdów, obowiązuje ono do odwołania przez prezydenta USA. Donald Trump deklarował wcześniej, że ograniczenia trwać będą 30 dni. Zapowiedział, że być może trzeba będzie przedłużyć obowiązywanie restrykcji.

Nowe przepisy nie obowiązuje lotów z USA do Europy oraz transatlantyckiej wymiany handlowej. Wracający z Europy do ojczyzny obywatele Stanów Zjednoczonych lub członkowie ich rodzin muszą poddać się kwarantannie.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski