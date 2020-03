Pandemia koronawirusa. Ukraina ewakuuje swoich obywateli z Polski

Cztery pociągi z Ukraińcami, którzy w związku z ograniczeniami w ramach przeciwdziałania COVID-19 nie mają możliwości samodzielnego przekroczenia granicy, wyjadą w piątek z Przemyśla do Kijowa - przekazał w czwartek ukraiński resort infrastruktury.

Zdjęcie Gigantyczne kolejki na przejściu granicznym między Polską a Ukrainą / Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Ukraińskie koleje państwowe Ukrzaliznycia skierują do Przemyśla składy bez pasażerów, by mogły one wrócić z ewakuowanymi Ukraińcami. Zapewniono, że obsługa pociągów posiada odpowiednie środki ochronne.

3,5 tys. Ukraińców zgłosiło się po pomoc

Reklama

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca powiedział agencji Ukrinform, że ok. 3,5 tys. ukraińskich obywateli zgłosiło się po pomoc w organizacji wyjazdu do ojczyzny w związku z brakiem możliwości zorganizowania powrotu do kraju na własną rękę.

Podkreślił też, że osiągnięto porozumienie z polską stroną w sprawie zorganizowania w sobotę przez przewoźnika SkyUp specjalnych lotów z lotniska w Warszawie do Kijowa.

W ramach rozmów z polskimi władzami uzgodniono, że w razie konieczności takie rejsy lotnicze i specjalne kursy pociągów będzie można zorganizować ponownie - dodał. Deszczyca poinformował też, że władze Ukrainy porozumiały się z polską i czeską stroną w sprawie przewiezienia obywateli Ukrainy z Czech polskim składem PKP Intercity.

Ambasador zaznaczył, że na trzech czynnych przejściach na polsko-ukraińskiej granicy: Dorohusk-Jagodzin, Hrebenne-Rawa Ruska i Korczowa-Krakowiec, ukraińscy konsulowie pomagają Ukraińcom chcącym przekroczyć granicę. Według niego nie ma tam dużych grup oczekujących na odprawę.

Setki tirów na granicy

Na przekroczenie granicy wciąż czekają setki tirów. W czwartek rano, jak poinformował urząd celny, na przejściu Dorohusk-Jagodzin na wjazd na Ukrainę czekało 350 ciężarówek, a 750 na wyjazd, na przejściu Korczowa-Krakowiec odpowiednio 310 i 430, a na przejściu Hrebenne-Rawa Ruska 110 ciężarówek stoi w kolejce do wjazdu na Ukrainę, a 360 - do wyjazdu z Ukrainy.

"Ustalamy z polskimi kolegami, w jaki sposób można przyspieszyć proces przechodzenia kontroli, m.in. celnej, na granicy" - zaznaczył urząd celny.