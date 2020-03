W Malezji do 790 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem, a dwie osoby zmarły, w Indonezji odnotowano 227 przypadków infekcji i 19 ofiar śmiertelnych, z kolei Wietnam informuje o 67 zakażonych - poinformowały w środę władze medyczne tych krajów. Wśród ofiar w Malezji jest 34-latek, który podczas zgromadzenia w meczecie w Kuala Lumpur miał styczność z ok. 16 tys. osób.

Malezyjskie ministerstwo zdrowia przekazało w środę, że w ciągu doby liczba wykrytych przypadków Covid-19 wzrosła o 117, do 790. W kraju do tej pory odnotowano dwa zgony pacjentów zakażonych koronawirusem; władze medyczne poinformowały o tym we wtorek.

Wśród ofiar 34-latek

Pierwszą ofiarą śmiertelną był 60-letni pastor kościoła baptystów, który cierpiał wcześniej na inne schorzenia. Drugi zmarły to 34-letni mężczyzna, który na przełomie lutego i marca w meczecie w Kuala Lumpur uczestniczył w zgromadzeniu religijnym z udziałem około 16 tys. osób, w tym 1,5 tys. spoza Malezji. Prawdopodobnie to tam zarazili się ludzie, którzy następnie przenieśli koronawirusa do Brunei, Singapuru, Kambodży i przede wszystkim w inne regiony Malezji. Według Reutersa blisko dwie trzecie przypadków zakażeń w tym kraju powiązanych jest z tym wydarzeniem.

W Malezji w środę po północy zaczęła obowiązywać ścisła dwutygodniowa kwarantanna, która ma spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zamknięto granice, ograniczono ruch w kraju, zamknięto wszystkie szkoły i uniwersytety, zawieszono działalność niektórych przedsiębiorstw, zakazano zgromadzeń publicznych.

Rekordowy wzrost zakażeń w Indonezji

Ministerstwo zdrowia Indonezji poinformowało w środę na konferencji prasowej o 55 nowych przypadkach zakażeń odnotowanych w tym kraju w ciągu ostatniej doby. Zaznaczono, że był to największy dotąd dzienny wzrost liczby infekcji, których w sumie wykryto już 227. W Indonezji w związku z Covid-19 zmarło dotychczas 19 osób, a 11 wyzdrowiało.

Także w środę władze Wietnamu zakomunikowały, że w kraju do tej pory odnotowano 67 przypadków zakażenia koronawirusem. Ostatni zdiagnozowany pacjent był również uczestnikiem uroczystości religijnych w Kuala Lumpur, a miejscowość, w której mieszka, została objęta kwarantanną.