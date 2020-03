W Polsce badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie koronawirusem u 251 osób, z których pięć zmarło. Po tym, jak we wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku w woj. podlaskim, nie ma już województwa, w którym nie stwierdzono przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / Lech Muszyński /PAP





"Nie jest prawdą, że nauczyciel będzie otrzymywał tylko 60 proc. wynagrodzenia za czas ograniczenia zajęć w szkołach" - oświadczył minister edukacji, Dariusz Piontkowski.









Kolejny raz gwałtownie wzrosła liczba ofiar i zakażeń koronawirusem w Iranie. Miejscowe władze poinformowały, że z powodu powikłań zmarło już ponad 1100 osób, a liczba zakażonych to ponad 17 tysięcy. Specjaliści alarmują, że jeśli władze nie wprowadzą restrykcyjnych środków ostrożności, to z powodu koronawirusa w Iranie mogą umrzeć miliony osób.





"To dobry kierunek, ale niestety niewystarczający" - oświadczył kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń, odnosząc się do zaproponowanego przez rząd pakietu antykryzysowego.



Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że wybory będą się odbywały przeszkód. W najbliższą niedzielę zaplanowano wybory uzupełniające do dziesięciu samorządów w kraju, do końca miesiąca - w dwudziestu.





Śląsk: Policja kieruje do prokuratury sprawę lekarki zakażonej koronawirusem.



Prokuratura oceni, czy popełniła przestępstwo lekarka ze szpitala w Knurowie, która pracowała mimo skierowana jej na kwarantannę. Według policji, kobieta nie zastosowała się do zaleceń, opuściła miejsce izolacji i spotkała się z pacjentami w placówce. Później okazało się, że jest zakażona koronawirusem.





Komisja Europejska poinformowała, że wraz z początkiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w UE obserwuje narastającą rosyjską dezinformację i propagandę na ten temat.





Rząd Czech przyjął rozporządzenie zabraniające przebywania poza miejscem zamieszkania bez ochrony ust i nosa, która ogranicza rozprzestrzenianie się chorób drogą kropelkową. W sklepach spożywczych w godz. 10-12 zakupy będą mogły robić jedynie osoby powyżej 65 lat.





W Kieleckim Parku Technologicznym rozpoczęto szycie maseczek ochronnych dla personelu medycznego świętokrzyskich szpitali. Tygodniowo w KPT ma powstawać około 4 tys. sztuk.





Elbląg: Wśród zakażonych koronawirusem dwóch wojskowych i żona jednego z nich.





Trwa robocze spotkanie Rady Ministrów.





Mamy pięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - przekazało Ministerstwo Zdrowia (więcej informacji TUTAJ).





Środki na pakiet antykryzysowy są niezależne od środków z UE - powiedział premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając pakiet działań, które mają zabezpieczyć polską gospodarkę przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.





Ok. 25 mln zł unijnych środków przeznaczy na wsparcie placówek ochrony zdrowia w regionie wielkopolski samorząd - poinformował marszałek województwa Marek Woźniak. Na działania związane z walką z koronawirusem trafią pieniądze z regionalnego programu operacyjnego.





Prezydent Poznania przyznał, że nie konsultował z wojewodą zakupu za 100 tys. zł aparatury do testów na obecność koronawirusa, która została sprowadzona z Czech na potrzeby miejskiego szpitala. Wcześniej władze miasta zapewniały, że wojewoda obiecał prezydentowi zwrot tej sumy.





"W dniu wczorajszym u jednego z pracowników naszego Instytutu rozpoznany został COVID-19. W związku z tym wdrożono działania epidemiologiczne" - napisał dyrektor warszawskiego Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Marek Migdał.





W związku z pandemią SARS-CoV-2, zagrożenie dla zdrowia powoduje ryzyko wystąpienia jednego z największych w historii kryzysów makroekonomicznych w gospodarce światowej i pierwszej recesji w wolnej Polsce - podała KPRM. Dotychczasowe prognozy ekonomiczne na 2020 r. są nieaktualne - dodała.





O przeznaczeniu 9 mln zł na walkę ze skutkami koronawirusa zdecydowała w środę Rada Miasta Łodzi. Dokonano też zmian w budżecie na 2020 r. m.in. przesuwając środki na potrzeby MPK. W sesji nie uczestniczyła publiczność, radnym zmierzono temperaturę i poproszono, by zachowywali 2 metry odległości od siebie.



Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje, by osoby z symptomami koronawirusa nie przyjmowały leków przeciwzapalnych takich jak ibuprofen - podaje France24 (więcej TUTAJ).



Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyła, że nie ma dowodów na to, by stosowanie ibuprofenu w leczeniu objawów Covid-19 prowadziło do pogarszania stanu pacjentów. Wcześniej ostrzeżenie ws. leków przeciwzapalnych wydał m.in. francuski minister zdrowia.



"Zaczynając leczenie gorączki lub bólu w przypadku Covid-19, pacjenci i lekarze powinni brać pod uwagę wszystkie dostępne opcje" - napisali autorzy raportu.





Zwiększenie inwestycji publicznych w ramach przygotowanego przez rząd pakietu antykryzysowego dla gospodarki przyniesie impuls fiskalny o wielkości co najmniej 1,0 proc. PKB - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).





Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 nie został sztucznie stworzony w laboratorium, ma naturalne pochodzenie - przekonuje na łamach czasopisma "Nature Medicine" międzynarodowy zespół naukowców (czytaj więcej TUTAJ).

"Kraje zmagające się z koronawirusem muszą działać szybko i zdecydowanie, badać i izolować osoby, które miały kontakt z zakażonymi, nawet jeśli nie mają one objawów" - ocenił główny chiński ekspert ds. epidemii Zhong Nanshan.





Giorgio Gori, burmistrz dotkniętego przez epidemię koronawirusa Bergamo, powiedział telewizji RAI, że zakazał gier hazardowych w punktach sprzedaży tytoniu i wyłączył w mieście darmowe punkty dostępu do internetu. Ma to zapobiec tworzeniu się tłumu na ulicach.





Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobligował wojewodów z regionów przygranicznych do zorganizowania pomocy dla osób oczekujących na przekroczenie granicy. W rejon punktów kontroli granicznej dostarczane są prowiant i woda - przekazał wydział prasowy MSWiA.



Wysoce zakaźny nowy koronawirus SARS-CoV-2 może przetrwać w formie zakaźnej przez kilka godzin w powietrzu, a na powierzchniach nawet kilka dni - wynika z badania, które publikuje pismo "New England Journal of Medicine".



"Reakcja polskiego rządu jest natychmiastowa. Potrzebujemy nadziei, że będzie lepsze jutro, że potrafimy poprzez zastosowanie wielu działań prawnych, finansowych, gospodarczych doprowadzić do zamortyzowania negatywnych skutków epidemii" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poświęconej antykryzysowym działaniom dla gospodarki i przedsiębiorców w związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce (więcej na ten temat TUTAJ).

W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, która omówiła przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.



W pakiecie osłonowym dla przedsiębiorców m.in. odsunięcie płatności ZUS, rozłożenie składek na ZUS na raty i system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy - poinformował prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej.



Szacowana kwota odroczonych kredytów i wsparcia kredytobiorców w ramach "wakacji kredytowych" to co najmniej 4,3 mld zł - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ułatwienia mają dotyczyć m.in. kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych i dla przedsiębiorców.



"Na zakończenie Rady Gabinetowej powiedziałem, że musimy mieć pakiet pomocowy dla gospodarki przelany na teksty ustaw, gotowy w tym tygodniu; taka jest potrzeba chwili, musimy działać sprawnie" - powiedział prezydent Andrzej Duda. Wyraził też przekonanie, że uda się to zrealizować.