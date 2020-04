Właściciele hotelu w górskim kurorcie Cortina d'Ampezzo na północy Włoch pozwali ministerstwo zdrowia Chin za straty poniesione z powodu epidemii koronawirusa. Zarzucają chińskiemu resortowi, że z opóźnieniem zawiadomił Światową Organizację Zdrowia (WHO) o wirusie.

Zdjęcie Włoski hotel pozwał ministerstwo zdrowia Chin /Antonio Masiello /Getty Images

Na drogę sądową przeciwko resortowi zdrowia w Pekinie wystąpił jeden z najbardziej prestiżowych i eleganckich hoteli w Wenecji Euganejskiej, otwarty od początku XIX wieku - Hotel de la Poste.

Reklama

Kiedy we Włoszech doszło do fali zakażeń, także ten hotel, pełen gości i z kompletem następnych rezerwacji w środku sezonu zimowego, został zamknięty. Wszystkie miejsca były w nim zajęte z wyprzedzeniem także w związku z zapowiadanymi na drugą połowę marca zawodami narciarskiego Pucharu Świata.

"Katastrofalne konsekwencje"

Pełnomocnik zarządzającej nim firmy, mecenas Marco Vignola, złożył pozew w sądzie w mieście Belluno. W wypowiedzi dla agencji ADNKronos powiedział, że przyspieszone zamknięcie hotelu doprowadziło do "katastrofalnych konsekwencji", także dlatego, że konieczne było natychmiastowe zwolnienie całego personelu i anulowanie kontraktów na dostawy.

"Gdyby informacje z Chin nadeszły na czas, włoski rząd mógłby zdążyć z podjęciem decyzji o krokach ochronnych" - twierdzi adwokat.

Zarzuty wobec chińskich władz

W pozwie zażądał "przyznania się przez ministerstwo zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej do odpowiedzialności za to, że nie zawiadomił we właściwym czasie Światowej Organizacji Zdrowia o szerzeniu się wirusa i jego śmiertelnych skutkach na przełomie listopada i grudnia 2019 roku".

Ponadto adwokat zarzucił władzom chińskim, że nie wprowadziły od razu kontroli w halach odlotów na tamtejszych lotniskach.

Jak wyjaśnił pełnomocnik, jego klienci domagają, aby strona chińska przyznała, że brak takich działań "uniemożliwił ponad wszelką wątpliwość państwu włoskiemu podjęcie natychmiastowych kroków, dotyczących porządku publicznego i stanu sanitarnego, które na pewno zredukowałyby trudności i negatywne konsekwencje COVID-19".

Z Rzymu Sylwia Wysocka

Włochy: Pomysł na wakacje nad morzem 1 / 3 Kabiny z pleksiglasu to pomysł firmy spod Modeny w regionie Emilia - Romania. "Nasz pomysł narodził się z dwojakich powodów: by chronić ludzi i umożliwić wznowienie działalności" - powiedział gazecie właściciel firmy Claudio Ferrari. Źródło: Agencja FORUM Autor: Ios/Ropi/Zuma Press udostępnij

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:



Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców