Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zbliża się do 70 tys. Na całym świecie zakażonych jest 1 274 000 osób. Udało się wyleczyć 264 tys. pacjentów - podaje amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii.

Zdjęcie We Włoszech dramatyczna sytuacja jest w rejonie Bergamo /Pier Marco Tacca/Anadolu Agency /Getty Images

Najszybciej liczba ofiar rośnie obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad tysiąc chorych. W sumie zmarło tam ponad 9,6 tys. osób, czyli trzy razy więcej niż w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia koronawirusa.

Łącznie jest teraz sześć państw, które przewyższyły Chiny, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych. Niemal 16 tys. osób zmarło we Włoszech, a 12,5 tys. w Hiszpanii. We Francji liczba ofiar wzrosła do ośmiu tys., a w Wielkiej Brytanii zbliża się do pięciu tys.

Brytyjska królowa Elżbieta II w niedzielnym orędziu dziękowała lekarzom za ich wysiłki i apelowała do rodaków o dyscyplinę. Do szpitala na testy trafił z kolei premier Boris Johnson, który 10 dni wcześniej informował, że jest zakażony koronawirusem.

Poprawia się za to sytuacja w Korei Południowej, gdzie po raz pierwszy od początku epidemii odnotowano mniej niż 50 nowych zakażeń. Z kolei Japonia zamierza od wtorku wprowadzić stan wyjątkowy z powodu wzrostu liczby zachorowań.