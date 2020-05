Trzy państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia otworzyły dla siebie nawzajem o godz. 24.00 w nocy z czwartku na piątek (z 14 na 15 maja) swoje granice, tworząc pierwszą w UE, po pandemii, strefę wolną od ograniczeń w podróżowaniu. Celem tego posunięcia jest ponowne uruchomienie ich gospodarek zamrożonych przez koronawirusa.

Z granic między tymi państwami strażnicy usunęli o północy znaki nakazujące pojazdom zatrzymanie się do kontroli. Ten symboliczny moment uczczono lokalnymi spotkaniami funkcjonariuszy granicznych.

"Iskierka nadziei"

Obywatele Litwy, Łotwy i Estonii mogą od tej chwili swobodnie przemieszczać się po regionie, jednak wobec osób przybywających z zewnątrz obowiązywać będzie nadal obowiązek 14-dniowej kwarantanny.

"Bałtycka Bańka Podróżnicza jest okazją do ponownego otwarcia firm i iskierką nadziei dla ludzi, że życie wraca do normalności" - powiedział premier Litwy Saulius Skvernelis w opublikowanym oświadczeniu.

Przedstawiciel Komisji UE na Litwie Arnoldas Pranckevicius zauważył, że "państwa bałtyckie są bliskimi partnerami, mają podobną sytuację epidemiologiczną, a ich gospodarki są ściśle zintegrowane, tak więc wolny przepływ ludzi i towarów ma bardzo duże znaczenie dla regionu".

Kurczenie się gospodarek w wyniku pandemii

Kraje bałtyckie, zaliczające się do najuboższych w strefie euro, spodziewają się, że pandemia spowoduje skurczenie się ich gospodarek w tym roku o 7-8 proc. Litwa wcześniej ostrzegła, że jeśli gospodarki nie zostaną otwarte do lata, to spadek może być dwucyfrowy.

Unia Europejska zaleciła krajom członkowskim otwieranie granic i rozszerzenie możliwości podróżowania, jednak przy zachowaniu środków ostrożności, jak np. obowiązku zakładania maseczek na twarz przez pasażerów w samolotach.

Bruksela pozostawiła jednak decyzje w tej sprawie uznaniu poszczególnych państw, zastrzegając jednak, że nie powinny one dyskryminować obywateli pozostałych krajów członkowskich.

Bilans zgonów zdecydowanie mniejszy niż na zachodzie Europy

Liczba nowych przypadków infekcji koronawirusem w trzech państwach bałtyckich spadła w ostatnim okresie do zaledwie paru przypadków dziennie, co skłoniło władze do stopniowego luzowania obostrzeń już od końca kwietnia.

W całym regionie zanotowano niecałe 150 przypadków zgonów na COVID-19, bez porównania mniej niż w takich krajach UE, jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Niemcy.

