Papież Franciszek: Spróbujmy nawiązać kontakt z cierpiącymi w samotności

Na oficjalnym profilu papieża Franciszka na Twitterze we wtorek ukazał się apel o to, by w trwającym Wielkim Tygodniu pamiętać o osobach, które cierpią w samotności.

Zdjęcie Papież Franciszek błogosławi pusty plac św. Piotra /AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO /East News

Na oficjalnym papieskim profilu Pontifex Watykan opublikował następujące słowa Franciszka nawiązujące do Wielkiego Tygodnia w czasach pandemii: "W tych świętych dniach, w domu, stajemy przed Krucyfiksem. Prośmy o łaskę, by żyć, aby służyć. Spróbujmy nawiązać kontakt z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy są sami i w potrzebie".

Reklama

"Pomyślmy nie tylko o tym, czego nam brakuje, ale o dobru, które możemy uczynić" - dodał papież.

Jego profil redagowany jest w dziewięciu językach, w tym także po polsku.