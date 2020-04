​Papież Franciszek zachęca do modlitwy różańcowej w domach

Papież Franciszek zachęca, aby w maju odmawiać modlitwę różańcową w domach, w kręgu rodziny. "Do docenienia wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia 'zmusiły' nas ograniczenia pandemii" - napisał Ojciec Święty w liście do wszystkich wiernych.

Zdjęcie Papież Franciszek /AFP

"W tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, 'zmusiły' nas ograniczenia pandemii. Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu" - napisał papież Franciszek w specjalnym liście.

Dwie modlitwy

Do listu papież Franciszek dołączył dwie propozycje modlitw do Matki Bożej, które można odmawiać na zakończenie różańca, "które sam będę odmawiał w maju w duchowej jedności z wami".

W modlitwie pierwszej, Franciszek zwraca się do Maryi m.in. takimi słowami: "O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei (...)".

W drugiej modlitwie Ojciec Święty zwraca się do Matki Bożej słowami: 'W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę (...)". W modlitwie tej papież prosi też Maryję, by chroniła lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia.

"Dziękuję wam z serca i wam błogosławię"

Na zakończenie listu papież Franciszek podkreślił, że "wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę". Dodał, że będzie się za nas modlił, "zwłaszcza za najbardziej cierpiących" i poprosił o modlitwę za Niego. "Dziękuję wam z serca i wam błogosławię" - zakończył.

Wezwanie przewodniczącego KEP

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki już 23 marca wezwał kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godz. 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Poprosił też wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.