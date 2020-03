Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Na żywo

4 marca potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Zarażony pacjent pochodzi z województwa lubuskiego i jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Jak poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski, chory przyjechał do Polski z Niemiec autobusem. Walka z koronawirusem trwa także w wielu innych krajach. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Na zdj. oddział zakaźny szpitala w Zielonej Gorze /PIOTR JEDZURA/REPORTER /Reporter

Niepokojące informacje docierają z Hiszpanii. Jak wynika z ujawnionych informacji tamtejszych służb medycznych, rozprzestrzeniający się na świecie koronawirus był obecny na Półwyspie Iberyjskim już w styczniu, tymczasem pierwsze zakażenie Covid-19 w kontynentalnej części Hiszpanii stwierdzono dopiero 25 lutego. Czytaj o tym TUTAJ.

Gdzie koronawirusa jeszcze nie ma? Zilustrowaliśmy to na poniższej mapie:



Zdjęcie W tych miejscach koronawirusa jeszcze nie stwierdzono / INTERIA.PL

Z państw europejskich to we Włoszech sytuacja jest najtrudniejsza. Do tej pory stwierdzono tam ponad 2,5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Z tego powodu zmarło 79 osób. W najbliższych godzinach ma zapaść decyzja, czy zamknięte zostaną wszystkie szkoły i uniwersytety.



Imprezy masowe w Zielonej Górze (to właśnie tam hospitalizowany jest pacjent z koronawirusem), które są zaplanowane w najbliższych dwóch tygodniach, zostaną odwołane. O decyzji poinformował prezydent miasta Janusz Kubicki.



Prezydent Andrzej Duda ocenił, że procedury w sprawie pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce zastosowano wzorcowo. Podkreślił, że być może zaistnieje konieczność zrezygnowania ze zgromadzeń, jeśli koronawirus będzie się rozprzestrzeniał.

W środę pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano również w jednej z unijnych instytucji - Europejskiej Agencji Obrony.



W związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem część szpitali w kraju zdecydowała się na wprowadzenie zakazów odwiedzin. Gdzie? Sprawdzisz to TUTAJ.



W wielu szpitalach w Polsce trwają w środę ćwiczenia straży pożarnej. Służby przygotowują się na wypadek epidemii koronawirusa w naszym kraju.



15 powiatowych stacji sanepidu zidentyfikowało już osoby, które podróżowały z Niemiec z "pacjentem zero". Bilety, jak podał rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, były imienne. Kierowca autobusu poddany został już kwarantannie.

Z relacji ministra wynika, że chory należy do grupy niskiego ryzyka. "Jest człowiekiem w sile wieku, w średnim wieku. Nie jest to człowiek, który jest obciążony wielochorobowością" - mówił później w programie Onet Opinie.

"Przypadek potwierdzono w nocy z wtoku na środę" - przekazał minister zdrowia podczas porannej konferencji prasowej poświęconej pierwszemu w Polsce przypadkowi koronawirusa. "Pacjent czuje się dobrze. Rodzina i osoby, które miały z nim kontakt są objęte kwarantanną domową" - przekazał. Więcej na ten temat TUTAJ.