Plastikowe abażury nad stolikami. Francuski pomysł na nowe otwarcie w restauracjach

2 czerwca we Francji zostaną ponownie otwarte bary i restauracje. Restauratorzy prześcigają się w pomysłach, jak zapewnić klientom bezpieczeństwo. Jedna z paryskich restauracji zaprezentowała futurystyczną przesłonę, która ma chronić gości podczas pobytu w lokalu.

Zdjęcie jedna z restauracji oferuje klientom plastikowe przesłony na czas pobytu w lokalu /Associated Press /Twitter

W czwartek (28 maja) premier Francji Edouard Philippe przedstawił drugi etap planu wychodzenia kraju z izolacji społecznej. Od 2 czerwca nastąpi otwarcie restauracji i barów na terenie całego kraju z wyjątkiem regionów oznaczonych jako pomarańczowe. Na tych obszarach restauracje będą mogły przyjmować klientów jedynie na tarasach i w ogródkach.

Restauracje będą musiały zapewnić co najmniej metr odstępu między stołami, a obsługa będzie musiała nosić maski.



Francuscy restauratorzy już nie mogą doczekać się chwili, gdy ponownie będą mogli przyjmować gości. Prześcigają się w pomysłach, jak zapewnić bezpieczeństwo klientom.



Jedna z paryskich restauracji zaprezentowała zawieszone nad stolikami plastikowe osłony, przypominające abażury, nazwane "Plex’eat". Futurystyczne konstrukcje miałyby osłaniać każdego gościa - informuje Associated Press.





Dyrektor restauracji uznał osłony za "ładne i trochę poetyckie" rozwiązanie dla tych restauratorów, którzy obawiają się, że konieczność zachowania dystansu społecznego zmniejszy pojemność ich lokali o połowę lub więcej.



Twórcy osłony twierdzą, że w przedsprzedaży otrzymali już ponad 200 zamówień z całego świata, od USA po Japonię - informuje Associated Press.



Pomysłodawca "Plex’eat" Christophe Gernigon wyjaśnia, że wpadł na pomysł stworzenia konstrukcji podczas wizyty w sklepie w Bangkoku, gdzie znajdowały się trzy pojedyncze kopuły z krzesłami, gdzie ludzie mogli usiąść i posłuchać muzyki. Później połączył ideę z przyłbicami, które stały się popularne w czasie epidemii.



Reuters zwraca uwagę, że odbicie we francuskim sektorze hotelarsko-gastronomicznym będzie zależało od tego, jak szybko wrócą do kraju turyści. W 2018 r. Francję odwiedziło blisko 90 milionów zagranicznych turystów, co czyni ją najczęściej odwiedzanym krajem na świecie.





