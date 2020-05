Płuca świata "zaatakowane". COVID-19 dziesiątkuje Amazonię

COVID-19 dotarł do puszczy amazońskiej - zielonych płuc planety. Lekarze i antropolodzy obawiają się o los tamtejszej ludności. A duchowni, osobistości ze świata kultury i ludzie na całym świecie apelują do rządów Brazylii, Peru i Kolumbii o podjęcie szybkich i skutecznych kroków przeciwko rozwijającej się w Amazonii pandemii.

"Ponieśliśmy klęskę" - powiedział przed kilkoma dniami Arthur Virgilio Neto, burmistrz Manao, stolicy brazylijskiego regionu Estado de Amazonia (powierzchnia zbliżona do Bułgarii). W tamtejszych szpitalach zmarło już ponad 600 osób a prawie 6 tys. jest zarażonych. Wśród chorych są lekarze, którzy sami muszą kupować sobie sprzęt ochronny. Na co często ich nie stać, bo wciąż nie wypłacono im pensji za luty.

W Kolumbii Amazonia zajmuje 40 proc. powierzchni kraju. Leticia - stolica regionu jest po Bogocie miastem o największej liczbie zachorowań, jednak jedyny istniejący tam szpital jest w stanie pomóc niespełna jednemu procentowi chorych. Teraz budynek stoi niemal pusty, bo większość pracowników odmówiła służby, kiedy okazało się, że rząd nie jest w stanie zapewnić im maseczek, fartuchów i rękawiczek. Z 41 osad położonych wzdłuż Amazonki, w co najmniej w 6 wykryto koronawirus. W Iquitos, stolicy Amazonii w Peru, sytuacja jest podobna. Chorych przybywa w 3-tysięcznej Caballocochi, gdzie przyjmuje jeden lekarz a jak donosi peruwiańska prasa, w miejskiej aptece nie ma ani jednego lekarstwa.

Pierwszą śmiertelna ofiarą ma być w Amazonii 15-letni chłopiec, który zaraził się od poszukiwaczy złota. "Historycznie te społeczności nie miały kontaktu z tyloma wirusami, a ich układ odpornościowy nie jest przygotowany do reagowania na tego typu infekcje dróg oddechowych" - argumentują eksperci. I ostrzegają, że COVID-19 może zdziesiątkować rdzennych mieszkańców Amazonii. Do pomocy włączył się Kościół. O szybkie działanie apelują kolumbijscy biskupi. O objęcie ochroną mieszkańców Amazonii zwrócili się do brazylijskiego rządu Ai Weiwei, Meryl Streep i Pedro Almodovar. Podobną petycję podpisało ponad 130 tysięcy osób na całym świecie.

Wiadomo jednak, że bez względu na zasięg akcji, będzie ona trudna do przeprowadzenia. Rdzenni mieszkańcy nie mają dostępu nie tylko do lekarstw, ale też do mydła, środków odkażających a często do wody pitnej. Nie uznają też granic rozdzielających Amazonię między trzy kraje. A z najdalej położonych osad, aby uzyskać pomoc lekarską, muszą płynąć rzeką przez kilka dni.

