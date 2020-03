W Polsce w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19 charakteryzującą się niewydolnością oddechową hospitalizowanych były w poniedziałek wieczorem 92 osoby. Tymczasem na świecie zmarło już ponad 3 tys. osób – wynika z danych resortu zdrowia oraz zestawienia głównego inspektora sanitarnego.

Zdjęcie Na zdjęciu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, którego władze wprowadziły zakaz odwiedzin pacjentów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym /Aleksander Koźmiński /PAP

Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek wieczorem, że w Polsce 92 osoby przebywają w szpitalach, 101 poddano kwarantannie domowej, a nadzorem epidemiologicznym objęto 3 373 osoby. Natomiast GIS podał w poniedziałek wieczorem, że w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano 89 068 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 046 zgonów. Śmiertelność wyniosła 3,4 proc.

Najwięcej przypadków śmiertelnych koronawirusa odnotowano w Chinach (2912), ale także w Hongkongu (2), Iranie (54), Korei Południowej (22), we Włoszech (35), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), w samej Japonii (5), Francji (2), Australii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1), Stanów Zjednoczonych Ameryki (2), San Marino (1) i Filipin (1).

GIS ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 28 marca 2020 r.