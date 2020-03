Polacy mogą spać spokojnie? Szumowski odpowiada

Ustawa przyjęta w związku zagrożeniem koronawirusem jest dobra i potrzebna, jest ona dopełnieniem narzędzi, nad którymi pracowano od dłuższego czasu - ocenił szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

W poniedziałek późnym wieczorem Sejm uchwalił specjalną ustawę, przygotowaną w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa.

Ustawę, której projekt skierował do Sejmu rząd, przygotowano w związku z prewencją i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19 wywołanej koronawirusem oraz postępowaniem w sytuacjach kryzysowych, które z takich chorób wynikają. Celem regulacji jest zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Po poniedziałkowym głosowaniu minister zdrowia powiedział dziennikarzom w Sejmie, że przyjęcie ustawy "to ogromna zasługa" szefa KPRM Michała Dworczyka oraz przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa (PiS). Za pracę nad ustawą podziękował również posłom wszystkich klubów.

"Wycofane dwa projekty (kluby KO i Lewicy wycofały swe projekty nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi-PAP), jeden projekt dopracowany bardzo dobrze po to, żeby Polacy naprawdę mieli dobre prawo w zakresie ochrony ich zdrowia w sytuacji trudnej, w sytuacji, kiedy mamy ryzyko epidemii" - powiedział Szumowski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył jednak, że uchwalona w poniedziałek ustawa daje jedynie narzędzia. "Spać spokojnie Polacy będą mogli, kiedy my je wykorzystamy, wtedy kiedy będziemy wykonywali to, do czego w tej ustawie jesteśmy zobligowani" - podkreślił.

Dodał, że "na pewno jest to ustawa dobra i na pewno jest to ustawa potrzebna", która dopełnia narzędzia nad którymi rząd pracował "przez długie dni, tygodnie wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, z Ministerstwem Zdrowia i z innymi resortami po to, żeby już wdrożyć pewne procedury".

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.

Z najnowszych danych przekazanych przez GIS wynika, że od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano ponad 89 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym ponad 3 tys. zgonów. Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 28 marca 2020 r.