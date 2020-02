Polacy wracający z Wuhan trafią na oddziały zakaźne

Polacy, wracający zorganizowanym przez państwo polskie transportem z miasta Wuhan w Chinach, trafią do szpitali na oddziały zakaźne na obserwacje. Od każdej osoby zostaną pobrane próbki do badań diagnostycznych pod kątem obecności koronawirusa - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

Zdjęcie Polacy wracający z Wuhan trafią na obserwację na oddziały zakaźne /LUCA ZENNARO /PAP/EPA

Rzecznik resortu podał, że podróżni, którzy byli w chińskim Wuhan, gdzie panuje nowy koronawirus, trafią w ciągu najbliższych dwóch dni do Francji, a stamtąd do Polski.

"W Polsce zostaną skierowani na obserwację na oddziały zakaźne, gdzie pobrane zostaną od nich próbki do badań w kierunku nowego koronawirusa. Opuszczą szpital, jak będziemy mieli pewność, że nie są zarażeni koronawirusem" - podał rzecznik ministerstwa.

Koronawirus wywołuje zapalenie płuc

Wirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Chińska komisja zdrowia poinformowała w sobotę w Pekinie, że w wyniku zarażenia koronawirusem zmarło co najmniej 259 osób, a liczba zakażonych wzrosła do 11 791.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów Chin, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami kontynentalnymi.

Międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w związku z koronawirusem ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Termin ten używany jest w sytuacji ryzyka rozprzestrzeniania się choroby, co wymaga skoordynowanej reakcji państw. Polska wdrożyła standardy WHO na długo przed ogłoszeniem stanu zagrożenia.

W Polsce - jak podaje Ministerstwo Zdrowia - aktywnym monitoringiem w kontekście koronawirusa objętych jest ponad 500 osób. Ministerstwo apeluje o tonowanie emocji i rozsądne reakcje na infekcje.