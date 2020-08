Rok 2020 za najgorszy w swoim życiu uważa 50 proc. Kanadyjczyków, zapytanych o ocenę w badaniu Leger Marketing i Association for Canadian Studies.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne

Wśród kobiet odsetek oceniających 2020 jako najgorszy rok w życiu wynosi 51 proc., wśród mężczyzn jest nieco niższy - 49 proc. 2020 szczególnie nie podoba się osobom w wieku 18-34 lata (56 proc.). Wśród osób po 55 roku życia 47 proc. uznało, że to najgorszy rok w życiu.

Ankietowanych nie pytano bezpośrednio, czy to pandemia koronawirusa jest jedną z przyczyn tak złych ocen. Wśród wydarzeń, które Kanadyjczycy wymieniają najczęściej jako przyczynę uznania 2020 roku za najgorszy rok w życiu jest śmierć bliskiej osoby (41 proc.) i problemy osobiste takie jak stres, niepokój, niepewność co do przyszłości (41 proc.).

Następna w kolejności jest depresja (26 proc.), rozstanie/rozwód (24 proc.) i choroba bliskiej osoby/członka rodziny (22 proc.). Przy tym na problemy osobiste najczęściej wskazują osoby w wieku 18-34 lata (64 proc.), a na śmierć kogoś bliskiego - osoby po 55 roku życia (45 proc.). Niemniej, jak zaznaczył w opisie badania prezes Association for Canadian Studies Jack Jedwab, stopień zaniepokojenia pandemią przyczynił się do złych ocen.

Zależność między obawami przed koronawirusem, a oceną roku opisano w badaniu w inny sposób. Ci, którzy bardzo boją się choroby, w 66,5 proc. odpowiadali, że 2020 to najgorszy rok w życiu. Ci, którzy "nie bardzo boją się" zakażenia, źle oceniali 2020 w 41,2 proc. odpowiedzi. Natomiast ci, którzy odpowiedzieli, że w ogóle się nie boją choroby gorzej oceniają 2020 rok (45,1 proc.) od najbardziej przestraszonych.

Zaskakujący wynik

Inną ciekawostką badania jest to, że w Quebec, który jest najciężej dotknięty pandemią wśród 13 kanadyjskich prowincji i terytoriów, to prowincja, która najmniej obawia się COVID-19 (43 proc.) i jednocześnie, razem z Kolumbią Brytyjską, jest prowincją, w której odsetek najgorszych ocen bieżącego roku jest najniższy (46 proc.).

Porównano również odpowiedzi w zależności od dochodów. Wśród Kanadyjczyków na "najgorszy rok" wskazują głównie osoby ze średniej grupy dochodów, zarabiające między 40-60 tys. CAD rocznie (53 proc.) i między 60-80 tys. CAD (52 proc.). Osoby o najniższych dochodach wskazywały na "najgorszy rok" w 50 proc. To samo pytanie zadano w równoległej części badania w USA, ale tam na "najgorszy rok" wskazywały przede wszystkim osoby o najniższych dochodach (w 67 proc.).

Badanie przeprowadzono między 7 a 9 sierpnia br.

Według danych resortu zdrowia, w Kanadzie zanotowano ponad 120 tys. przypadków koronawirusa, zmarło ponad 9 tys. osób.