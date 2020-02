Polsat News: Podejrzenie koronawirusa na Mazowszu

Do jednej z przychodni w Markach koło Warszawy zgłosiły się dwie osoby, u których stwierdzono podejrzenie koronawirusa - informuje Polsat News.

Zdj. ilustracyjna

Jedna z dwóch osób, u których stwierdzono podejrzenie wirusa z Wuhan, niedawno wróciła z Chin. Druga miała towarzyszyć jej podczas wizyty w przychodni.



Pacjenci źle się poczuli i po godz. 13 we wtorek zgłosili się do ośrodka zdrowia z Markach. Następnie, z objawami przypominającymi grypę, trafili do szpitala zakaźnego w Warszawie, gdzie przebywają w izolatkach - podaje Polsat News.



Ich transport miał odbyć się specjalnie zabezpieczoną karetką.



"Jest podejrzenie koronawirusa" - potwierdził Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

