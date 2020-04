Prezydent USA Donald Trump omówił przez telefon z polskim prezydentem Andrzejem Dudą wspólne wysiłki w walce z epidemią Covid-19 i podziękował mu za "silne działanie dotyczące bezpieczeństwa 5G" - poinformował w oświadczeniu Biały Dom. Przekazano także, że amerykański przywódca jest wdzięczny Dudzie za zobowiązanie się do wysłania polskich lekarzy do Chicago.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump i prezydent Polski Andrzej Duda / fot. Wojtek Radwanski / AFP, zdjęcie archiwalne /AFP

W dokumencie przekazano, że przywódcy omawiali w sobotę "wysiłki dotyczące zwalczania pandemii koronawirusa". "Prezydent Trump podziękował prezydentowi Dudzie za zobowiązanie się do wysłania zaopatrzenia i polskich lekarzy do Chicago, by wspomóc USA zwalczać koronawirusa. Prezydent Duda podziękował prezydentowi Trumpowi za obecność amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce" - czytamy w oświadczeniu.

Przywódcy państw zgodzili się na "bliską współpracę, w tym z UE, by pokonać wirusa i stymulować światową gospodarkę". Rozmawiali też o "kluczowych sprawach dwustronnych oraz regionalnych", a Trump podziękował polskiemu prezydentowi za "jego silne działanie dotyczące bezpieczeństwa 5G".

Jak przekazał w sobotę szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski , Duda rozmawiał w sobotę telefonicznie z Trumpem o współpracy polsko-amerykańskiej w dobie epidemii, zaangażowaniu NATO w walce z koronawirusem i współpracy gospodarczej.



Jeśli chodzi o współpracę dwustronną - mówił Szczerski - poruszono trzy tematy. Pierwszym z nich jest współpraca instytutów badawczych Polski i USA w badaniach nad szczepionką i lekiem na koronawirusa. "Tutaj jest deklaracja otwartości strony amerykańskiej na współpracę z polskimi ekspertami i wspólnych badań nad szczepionką i lekiem na tę chorobę" - podkreślił minister.

"Po drugie, kwestia nowoczesnych, szybkich testów na koronawirusa, które Polska chce pozyskać z USA. Tu jest otwartość strony amerykańskiej na taką współpracę w dostarczeniu do Polski tych nowoczesnych testów" - przekazał Szczerski.

Trzecia kwestia odnosząca się do współpracy dwustronnej - poinformował Szczerski - dotyczy wysłania polskiej misji medycznej do Chicago w stanie Illinois. Jak mówił, polscy medycy mają wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia, a także odbyć praktykę w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski