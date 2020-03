Zamknięcie tysięcy fabryk w Chinach na skutek koronawirusa zaczyna być odczuwalne dla firm w Polsce. Komponenty z Chin nie docierają na czas, a to powoduje przestoje w krajowej produkcji. W konsekwencji zmniejsza się zapotrzebowanie na pracowników linii produkcyjnych.

Chiny zamknęły tysiące fabryk, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak zwróciła uwagę w rozmowie z PAP ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, Sonia Buchholtz, początkowo - ze względu na Chiński Nowy Rok - nie miało to żadnego wpływu na polskie firmy korzystające z chińskich komponentów.

"Poddostawcy mieli to wkalkulowane, poczynili zapasy, więc przynajmniej na samym początku tego nie odczuwali. Ale ponieważ ten okres się przedłuża i fabryki nadal nie pracują, to zaczyna to być odczuwalne dla tych firm, których zapasy były mniejsze" - powiedziała.

Dodała, że na razie nie widać tego w danych, bo jest to zbyt świeża sprawa. Poza tym, firmy nie chcą się dzielić takimi informacjami.

Firmy szukają alternatywnych dostawców

"W tej chwili firmy poszukują alternatywnych dostawców lub dostosowują procesy produkcyjne, aby ucierpieć jak najmniej. W danych natomiast widać, że polskie przetwórstwo nabywa znaczne ilości stali z Chin, a przedłużające się przestoje z pewnością utrudniają płynny proces produkcyjny. W imporcie chińskich dóbr do Polski znaczącą rolę odgrywają wyroby elektromaszynowe, metalurgiczne i chemiczne - z uwagi na konkurencyjność cenową Chin oczekiwalibyśmy, że tam właśnie będą najbardziej odczuwalne deficyty. Ich zastąpienie może też nie być łatwe, ani tanie, ale w skrajnym przypadku pandemii może być wręcz krótkookresowo niemożliwe" - oceniła ekspertka.

Wpływ sytuacji w Chinach na polskie firmy obserwują niektóre agencje zatrudnienia. "Komponenty z Chin nie są na czas dostarczane, przez co pracownicy firm produkcyjnych mają teraz mniej pracy. To nie jest jeszcze nagminna sytuacja, ale już się pojawiają takie sygnały" - powiedziała PAP Karina Knyż-Grzywa ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Dyrektor agencji rekrutacyjnej Manpower Tomasz Walenczak dodał, że część firm w wyniku opóźnienia w dostawach elementów z Chin, podjęły decyzje o przestojach, przesunięciach projektów lub zmniejszyły swoje zapotrzebowanie na pracowników zatrudnionych w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia.

"Dotyka to szczególnie przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej, FMCG i produkujących sprzęt elektroniczny" - stwierdził.

Jednocześnie - według Walenczaka - firmy bardzo ostrożnie podejmują decyzje związane z redukcjami etatów ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników.

"Sytuacja tymczasowa"

"Czas i koszt pozyskania nowych zasobów kadrowych może być dla nich zdecydowanie bardziej kosztowny niż chwilowe ograniczenie liczby etatów. Wiele z organizacji traktuje obecną sytuację jako tymczasową, nie zmienia liczby pracowników, chcąc być przygotowanym na nowe zamówienia i projekty" - ocenił.

Jak podkreślił, są też pojedyncze przykłady, kiedy sytuacja w Chinach wpływa na wzrost zatrudnienia w Polsce. "U jednego z naszych klientów, który swoje siły produkcyjne dzieli między Polskę a Chiny, zauważyliśmy przeniesienie większej liczby zamówień nad Wisłę, co w efekcie doprowadziło do zwiększenia liczby zatrudnionych" - zauważył.

Mateusz Żydek z agencji zatrudnienia Randstad stwierdził, że firmy analizują sytuację i przygotowują się na różne scenariusze, jednak na razie nie widać żadnych sygnałów o opóźnieniach wpływających na funkcjonowanie firm, realizację zamówień i na zatrudnienie pracowników.