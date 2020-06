Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że nie ma dowodów, by wysokie bądź niskie temperatury miały jakikolwiek wpływ na koronawirusa. To odpowiedź WHO na pojawiające się spekulacje, iż wraz z nadejściem lata na półkuli północnej bądź zimy na południowej wirusa będzie łatwiej zwalczyć.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jakub Kamiński /East News

Na początku roku część ekspertów i dziennikarzy przypuszczała, że lato w Europie będzie czasem wygasania pandemii. Podobne nadzieje wiązano z nadchodzącą zimą na półkuli południowej. Główny ekspert WHO Michael Ryan poinformował jednak, że nie ma na to wystarczających dowodów.

“Jeśli zmiana klimatu pomoże w walce z chorobą, to świetnie. Ale nie możemy opierać się na oczekiwaniach, że temperatury czy pory roku będą miały wpływ na wirusa. Musimy skupić się na działaniach zdrowotnych i stosowaniu się do zaleceń społecznych" - podkreślił Michael Ryan.



Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla też, że niewiadomą pozostaje sprawa przenoszenia wirusa przez osoby u których nie występują objawy COVID-19. WHO przyznaje, że takie przypadki odnotowano, ale nie jest jasne, czy są one odosobnione, czy częste.



Według naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii, liczba ofiar COVID-19 na świecie wynosi obecnie 416 tysięcy. 7 milionów 400 tysięcy osób zachorowało, a wyleczyć udało się 3 miliony 700 tysięcy osób.