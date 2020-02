W ciągu ostatniej doby w Chinach o 109 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa. 106 osób zmarło w epicentrum epidemii - prowincji Hubei. Chińskie władze poinformowały, że zarejestrowano 397 nowych przypadków zakażenia.

Zdjęcie Na świecie potwierdzono ponad 76 tys. przypadków zakażeń koronawirusem /YUAN ZHENG /PAP/EPA

Według najnowszego bilansu ogłoszonego przez chińskie władze w piątek, w Chinach jest już 2345 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Liczbę zakażonych szacuje się w sumie na ponad 76 tys. osób.

W epicentrum epidemii - chińskiej prowincji Hubei - odnotowano w ciągu ostatniej doby 106 kolejnych ofiar śmiertelnych, z czego 90 osób zmarło w mieście Wuhan.



WHO: Kończy się szansa

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł w piątek, że "kończy się szansa na to, by powstrzymać rozszerzanie się epidemii". Dodał, że władze państw muszą szybko działać.

"Okno możliwości jest coraz węższe, więc musimy działać szybko, zanim całkowicie się zamknie" - zaalarmował. "Jeżeli dobrze zadziałamy, możemy zapobiec poważnemu kryzysowi, ale jeżeli zmarnujemy okazję, będziemy mieli poważny problem" - podkreślił.



Koronawirus rozprzestrzenił się na około 26 krajów

Koronawirus COVID-19 rozprzestrzenił się już na około 26 krajów na całym świecie. Poza Chinami najwięcej zakażeń zanotowano w Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Tajlandii, na Tajwanie i w Malezji.

Podejrzewa się, że epidemia koronawirusa rozpoczęła się pod koniec 2019 r. na targu w mieście Wuhan, gdzie sprzedawano między innymi dzikie zwierzęta. Po wybuchu epidemii chińskie władze tymczasowo zakazały handlu dzikimi zwierzętami w całym kraju.