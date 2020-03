Apeluję o spokój i elementarną higienę; jeżeli będziemy działali rozważnie, mam nadzieję, że uda się uniknąć poważnego rozprzestrzeniania koronawirusa, potrzeba dyscypliny i ostrożności - powiedział w Piszu prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Artur Reszko /PAP

Prezydent spotkał się w piątek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z przedstawicielami lokalnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne.

Andrzej Duda akcentował - nawiązując do kolejnych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - że specjaliści zalecają, aby często myć ręce i unikać dotykania nimi twarzy. Wskazał, że to podstawowe środki ostrożności. "Jeszcze raz apeluję o spokój i elementarną higienę. Na razie nie ma poważnej sytuacji, zachorowań, póki co, jak na skalę naszego kraju i 38 milionowe społeczeństwo jest niewiele - pięć. To nie jest dużo" - powiedział prezydent.

"Jeżeli będziemy działali rozważnie, rozsądnie, mam nadzieję, że uda się nam uniknąć poważnego rozprzestrzeniania się tej choroby, tylko trzeba trochę dyscypliny, trzeba trochę ostrożności i o to proszę" - dodał prezydent.

W piątek potwierdzono cztery nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dwóch pacjentów leczy się w Szczecinie; jedna osoba z pozytywnym wynikiem jest we Wrocławiu, kolejna w Ostródzie. Pierwszy przypadek MZ potwierdziło w środę. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.