Przedstawicielka włoskiego rządu: Latem pojedziemy nad morze

"Pojedziemy latem nad morze. Pracujemy nad tym, aby tak mogło być" - zapewniła w poniedziałek włoska wiceminister kultury Lorenza Bonaccorsi. W wywiadzie dla telewizji RAI wyjaśniła, że opracowywane są już wytyczne dotyczące pobytu na plażach.

Zdjęcie Napis "tutto andrà bene" ("wszystko będzie dobrze") na jednej z neapolitańskich plaż /Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket /Getty Images

Reprezentantka resortu, w którego gestii leży również turystyka, podkreśliła, że przygotowywane są zasady, jakie będą obowiązywać na plażach we Włoszech w związku z pandemią koronawirusa. Mają one dotyczyć m.in. wymogu zachowania dystansu społecznego.

Bonaccorsi wyjaśniła, że rozważana jest możliwość promowania turystyki w małych miejscowościach, a nie w zatłoczonych kurortach. Miałoby to polegać przede wszystkim na prezentacji atrakcyjnej oferty turystycznej w małych miasteczkach bliżej miejsc zamieszkania turystów.

Zdjęcie Opustoszała plaża w miejscowości Cetara we Włoszech / Ivan Romano / Getty Images

Optymistyczne informacje

Ostatnie dane, które napłynęły z Włoch, są optymistyczne . W ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 3 153 przypadki zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID zmarło 566 kolejnych osób. Jak odnotował Reuters, jest to najniższa liczba nowych przypadków od 7 kwietnia.



Od początku wybuchu epidemii we Włoszech wykryto ponad 159 tys. zakażeń. Zmarło 20,4 tys. osób, co jest drugim najwyższym wynikiem na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych.



Wyleczonych zostało 35 tys. osób.