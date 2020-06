Przywódcy Polski, Belgii, Danii, Niemiec, Francji i Hiszpanii wystosowali do Ursuli von der Leyen list w sprawie przygotowania Europy do pandemii. Dołączyli do niego nieoficjalny dokument. Przedstawiają w nim plan przygotowania Unii na przyszłe kryzysy epidemiczne. "Stawka jest wysoka" - podkreślają premierzy i prezydenci.

"Koronawirus zebrał dotkliwe żniwo ludzkiego życia i doprowadził do bezprecedensowego spadku koniunktury. Obecna sytuacja rodzi pytania o przygotowanie Europy na pandemię i podkreśla potrzebę wspólnego europejskiego podejścia, aby Unia Europejska i jej członkowie stali się lepiej przygotowani na kolejną epidemię wirusa i przyszłe kryzysy pandemiczne" - czytamy w dokumencie dołączonym do listu skierowanego do Ursuli von der Leyen.

Sygnatariusze zwracają uwagę na to, że zrozumienie niedociągnięć, do jakich dochodziło w czasie walki z SARS-CoV-2, pozwoli zapewnić gotowość Unii i jej państw członkowskich na przyszłe kryzysy. Podkreślają, że kluczowe znaczenie ma znalezienie sposobu na zapewnienie Europie silnej i długoterminowej odporności na potencjalne pandemie. Ich zdaniem paneuropejska strategia mogłaby być bardziej skuteczna niż partykularne rozwiązania wprowadzane przez poszczególne państwa niezależnie.

Kluczowe dla bezpieczeństwa

Zdaniem przywódców Polski, Belgii, Danii, Niemiec, Francji i Hiszpanii przyszła wspólna unijna strategia powinna obejmować skuteczny monitoring i wymianę informacji, koordynację dostaw, badania i innowacje, system regulacyjny, globalny łańcuch wartości i łańcuchy dostaw oraz zakłady produkcyjne.

Do każdego z tych założeń dołączyli obszerną strategię jego realizacji. Przywódcy zwrócili też uwagę na to, że strategiczne produkty i leki powinny być wytwarzane w Europie, co na przyszłość ma ułatwić produkcję szczepionek, leków, testów diagnostycznych, współdzielenie danych badawczych i lepsze rozumienie zachowań społecznych. Zwiększenie zdolności Europy do badań, wynajdywania i wytwarzania szczepionek, opracowywania skutecznych terapii oraz koordynacji na poziomie międzynarodowym jest kluczowe - podkreślają autorzy dokumentu.

List do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Mette Frederiksen, Mateusz Morawiecki, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Pedro Sánchez i Sophie Wilmès zakończyli słowami "Mamy nadzieję, że ten dokument może posłużyć jako inspiracja dla dalszej owocnej dyskusji na poziomie europejskim nad tym, jak zadbać o przygotowanie Unii Europejskiej do przyszłych pandemii".