Oficjalna liczba zmarłych z powodu infekcji nowym koronawirusem przekroczyła w sobotę poziom 60 tys. - wynika z zestawienia agencji Reuters. Liczba potwierdzonych zakażeń to już ponad 1,1 miliona.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Dezynfekcja ulic Warszawy wodą wysoko ozonowaną /Paweł Supernak /PAP

Według statystyk prowadzonych przez agencję na bazie oficjalnych danych, liczba ofiar śmiertelnych to co najmniej 60 053. Przeprowadzone testy wykryły obecność wirusa u ponad 1,14 mln osób.



Mniejsze liczby - 1,05 mln chorych i 57 tys. zmarłych - podaje na swoich stronach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Wynika to jednak z faktu, że statystyki WHO są rzadziej aktualizowane.

Jak dotąd pandemia w najbardziej dotkliwy sposób dotknęła Włochy, gdzie do soboty z powodu COVID-19 zmarło 14,6 tys. osób. Zarówno we Włoszech, jak i w drugiej pod względem zmarłych Hiszpanii (11 tys. ofiar) liczby codziennie stwierdzanych zgonów przestały rosnąć.



W ciągu ostatnich dni najszybciej rosły statystyki zgonów w USA (1328 w ciągu ostatniej doby) i Wielkiej Brytanii (708). W USA jest też najwięcej potwierdzonych przypadków COVID-19 na świecie - ponad 276 tys.

Z zestawia agencji wynika, że spośród ponad 1,14 mln zakażonych wirusem, wyzdrowiało dotąd ponad 228 tys.