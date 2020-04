Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła w Stanach Zjednoczonych milion osób – podaje Reuters, powołując się na własne obliczenia. To oznacza również, że liczba ta podwoiła się w ciągu zaledwie 18 dni.

Zdjęcie Koronawirus w USA. Jest już ponad milion zakażonych. /AFP

Ostatni bilans ofiar SARS-CoV-2 w USA wskazuje, że zmarło tam dotychczas ponad 56 600 osób.

Wszystkie te dane są jednak najpewniej zaniżone. W rzeczywistości, jak się przypuszcza, liczba zarówno zakażeń, jak i zgonów przypadków jest prawdopodobnie wyższa. Wynika to, jak zaznacza Reuters, z ciągle ograniczonej liczby przeprowadzanych testów.

Około 30 procent przypadków wszystkich zakażeń stwierdzono dotychczas w stanie Nowy Jork, który stał się centrum epidemii koronawirusa w Stanów Zjednoczonych. Zła sytuacja jest również w New Jersey, Massachusetts, Kalifornii oraz w Pensylwanii.

Najnowsze prognozy, na które zwraca uwagę Reuters, wskazują, że do początku sierpnia z powodu koronawirusa może umrzeć w USA ponad 74 tysiące zakażonych. To więcej niż przewidywali przed tygodniem naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, twierdząc, że ofiar może być ok. 67 700.

Przypomnijmy, że na całym świecie chorych na COVID-19 jest już ponad trzy miliony. Koronawirus spowodował dotychczas śmierć 210 tysięcy osób.