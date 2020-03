Rząd wydłuży zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. Będzie on obowiązywał co najmniej do połowy kwietnia – dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Dziś mija tydzień od ogłoszenia zakazu, który jest elementem walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pierwotnie miał obowiązywać przez 10 dni - do najbliższej środy - z możliwością przedłużenia.

Według ustaleń reportera RMF FM, decyzja o przedłużeniu zakazu jest już przesądzona. Rząd oficjalnie ogłosi ją w przyszłym tygodniu.

Przedłużenie zakazu ma ograniczyć przyjazdy do naszego kraju w okresie Wielkanocy. Jeśli Polacy będą chcieli wrócić na święta, będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę. Powrót tuż przed Wielkanocą będzie zatem oznaczał brak możliwości wyjścia z domu. Trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu świąt.

